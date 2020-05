Plzeňský gólman Hruška: Soustředíme se na sebe, soupeře řešit nechci

„Ale soupeře ani moc řešit nechci, my musíme být prostě připravení,“ zdůrazňuje.

Vlastní formu si vyzkoušel ve středu na Spartě, kdy inkasoval pouze jednou a pomohl k důležitému triumfu Viktorie. Jediná obdržená branka přišla po smolné teči.

Restart se vám vydařil, na úvod jste vyhráli na půdě rivala.

Hlavně jsem rád, že se vůbec už začalo, protože nehrát bylo strašné. A takové vítězství na Spartě je pro nás samozřejmě jenom dobře. Odrazový můstek.

Před prázdnými tribunami to ale musel být zvláštní pocit...

Zápas byl zajímavý. Už jsem ligu v minulosti dvakrát bez diváků hrál.

Teď se chystáte na Mladou Boleslav, ve které jste dřív působil. O jakého jde protivníka?

Mám to v hlavě nastavené tak, že když třináctkrát vyhrajeme, tak se teprve můžeme rozhlížet, co a jak. Proti Boleslavi půjde hlavně o nás, jak k tomu přistoupíme. Soupeře moc řešit ani nechci, my musíme být prostě připravení.

Plzeň - Mladá Boleslav Sledujte od 18 hodin online.

V zimě opustil boleslavský kádr ruský kanonýr Nikolaj Komličenko. Je to pro vás jako gólmana aspoň lehká úleva?

Pryč už je i Muris Mešanovič, který taky uměl dát gól. Mladá Boleslav má zajímavý, útočný mančaft, takže si myslím, že to i bez těch zmíněných dvou bude ofenzivně laděný zápas.

Cítíte, že i bez fanoušků v hledišti pro vás bude domácí trávník pozitivem, které může ovlivnit výsledek?

Pořád je to naše hřiště, náš stadion a naše balony. V českém fotbale to hraje dost velkou roli. Pořád jde o domácí prostředí, které je pro nás výhodou.