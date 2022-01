Plzeňský kouč Horváth: Snad jsme si schovali góly do dalších zápasů

Je pro vás důležité, že jste ani ve třetím utkání proti mužstvům z nižší soutěže nezaváhali a pohlídali si výsledek?

Zatím to byl v přípravě nejtěžší soupeř. Ústí hrálo hodně organizovaně, napadalo nás aktivně a dali jsme jen jeden gól.

Těší vás výkony hráčů na konci fyzicky nejnáročnější části přípravy?

Jsme rádi, že jsme utkání zvládli vítězně. Jen jsou tam trochu kaňky, co se týče zranění.

Ještě v první půli odstoupil Jean-David Beauguel, nejlepší ligový střelec...

Je to nepříjemné. Tomáš Jedlička, který nás posílil na zápas z juniorky, nás však hezky překvapil a ještě nějakou šanci dostane. Beauguel má teď dost času. Uvidíme, jak přesně dopadne vyšetření. Cítil něco ve svalu, tak raději odstoupil.

Víte, jak výrazně ho může zdravotní potíž ovlivnit směrem k jarní části sezony?

V tuhle chvíli to nic neznamená. Máme silný tým fyzioterapeutů, který se o něj určitě postará.

Kromě zmíněného Jedličky dostal šanci ve většině zápasu i levý bek Karel Žilák, další mladý fotbalista.

O těch hráčích víme a teď přišla příležitost, kdy kluci z áčka mají nějaké zdravotní problémy. Žilák i Jedlička odehráli své pozice velmi dobře.

Přípravné zápasy ligových týmů v zimě 2022

Do branky jste nasadili Mariána Tvrdoně. Měli jste to takhle už dopředu rozmyšlené, že v prvních třech zápasech rozložíte zátěž mezi všechny gólmany?

Bylo to v plánu, že každý odchytá jedno utkání. Teď už bude u některých gólmanů vytížení asi menší, ale konkrétně rozvržené to ještě není.

Ani jednou jste zatím neinkasovali. Může to něco ukazovat? Či jsou přípravné duely specifické?

Byť hrajeme na přírodní trávě, která je na tohle období v super stavu, není terén ideální. Trochu to hopsá. Až na pár případů jsme ale byli silní i v rozehrávce zezadu.