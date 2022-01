Každý přátelák vám něco ukáže, hlásil plzeňský asistent Bakoš po kanonádě

Kanonáda potěšila i Marka Bakoše. „Chtěli jsme hrát, být na míči, dávat góly a vytvářet si šance,“ vysvětloval asistent trenéra plzeňských fotbalistů po vítězství v tréninkovém areálu v Luční ulici.

Realizační tým dal volno hráčům, které trápí lehké zdravotní potíže. Viktorii čekají ještě dva přípravné duely, než odcestuje v polovině ledna na soustředění do španělské Estepony.

Po týdnu běhání se hráči dostali i do ostrého zápřahu. Splnil první přípravný duel očekávání?

Zakončil takový první blok zimní přípravy, kdy se jen trénovalo. Určitě to splnilo všechno, co jsme od toho očekávali.

Je pro vás úvodní přípravné utkání důležité i po herní stránce? Nebo slouží primárně k nabrání zápasového rytmu?

Samozřejmě využíváme každý zápas k tomu, abychom se v nějakých herních věcech posunuli. Vždy vám to něco ukáže.

Jak se uvedl Roman Potočný, v zimním přestupovém okně zatím jediná plzeňská posila z ostravského Baníku?

Vstoupil do toho tak, jak jsme očekávali. Byl nebezpečný při standardních situacích, zkoušel zakončovat. Je to zajímavý typ hráče.

Šanci dostali i Šimon Gabriel a Josef Koželuh, kteří se vrátili z hostování.

Gabriel zahrál na stoperském postu solidně, byl dobrý v rozehrávce. Je co vylepšovat, ale výkon to byl zajímavý. To stejné platí i pro Koželuha, který po křídle dobře doplňoval ofenzivu. Pokud budou hrát ještě sebevědoměji, tak to bude dobré.

Proč chyběli v nominaci Jindřich Staněk s Lukášem Kalvachem? Mají nějaké zdravotní problémy?

Zátěž je mezi všechny hráče rozložená. Ti fotbalisté, kteří jsou maximálně připravení, jdou do zápasu. Pokud má však někdo nějaké škrábance, tak ho zatím raději šetříme.