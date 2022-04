Prolomí Plzeň sérii remíz? Přijíždí Baník s novým koučem

Horváth: Nový trenér toho příliš změnit nestihne Plzeňští trenéři Pavel Horváth a Michal Bílek sledují dění na trávníku během utkání proti Jablonci. Dobře ví, jak moc by plzeňští fotbalisté už potřebovali vyhrát. Po třech nerozhodných výsledcích klesla Viktoria na druhé místo ligové tabulky, nyní jí v cestě stojí Baník. „Víme, že mají trochu problémy se stoperskou dvojicí, ale chceme se soustředit hlavně sami na sebe,“ hlásí asistent trenéra Pavel Horváth. S radostí vzpomíná na jedenáct let starý domácí zápas proti Ostravě, po jehož skončení slavili Západočeši svůj premiérový titul. Co od Baníku čekáte?

Vyměnil trenéra, to je pro hráče vždycky motivace. Vzhledem k tomu, že jsme třikrát remizovali, si přejeme všichni vyhrát. Měnili jste právě kvůli ostravské novince na trenérské pozici svoji přípravu na utkání?

Víceméně ne. Z vlastních zkušeností víme, že za čtyři toho není možné změnit až tolik. Hra Baníku se možná bude lišit v maličkostech, třeba ve standardních situacích, ale herní projev jako takový by měl být stejný. Když jste ještě jako hráč získal s Plzní první titul, bylo to rovněž ve 29. kole doma proti Baníku. Jde o bonusovou motivaci?

Je to pěkné. My starší o tom víme a já bych mladším klukům moc přál, aby to zažili taky. Je to pro nás výjimečný den. Doufáme, že to potvrdíme i na hřišti. Žádné nové ztráty, co se zranění týče, nehlásíte?

Naštěstí nejsou. Jediní dlouhodobí marodi jsou Filip Kaša a Ondřej Pachlopník, ostatní kluci jsou připravení.