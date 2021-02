Kobrovy příhody. Fotbal za polárním kruhem, derby o život i výměna se Zlatanem

Za polárním kruhem si jen těžko zvykal na umělou trávu.

V Polsku narazil na svou životní lásku.

A třeba v Americe si vyměnil dres se Zlatanem. „Dal nám tenkrát dva góly a vyhráli, tak byl šťastnej,“ usmíval se v podcastu Viktorie.

Fotbal za polárním kruhem

Do velkého fotbalu nakoukl Ondrášek na jihu Čech. V mateřských Strakonicích to nebylo, zato o kousek dál v Českých Budějovicích sbíral první ligové minuty. A také góly. Dvaadvaceti zasáhy v nejvyšší soutěži na sebe upozornil tak, že rázem začal zajímat i kluby v zahraničí. A když léčil operovaný prst, přišel nečekaný telefonát.

Ondráškova gólová čísla 31 gólů nastřílel Ondrášek v dresu Tromsö v nejvyšší norské soutěži. 20 přesných zásahů si Kobra připsal v polské lize, kde nastupoval za Wislu Krakov. 9 tref zaznamenal za Dallas v MLS, odkud se na podzim vrátil do Česka.

„Byl jsem zrovna v posilce, když mi volal agent, že bych mohl do Tromsö,“ líčí Ondrášek. „Tak jsem mu řekl, že nevím, o čem mluví, a ať mi řekne, co to je.“

Na glóbu musel zabodnout prstem pořádně vysoko, až nějakých čtyři sta kilometrů nad polární kruh. Pětasedmdesátitisícové Tromsö, sídlo nejsevernější univerzity či pivovaru na světě.

„Je to krásný ostrov, na který vede jeden tunel a dva mosty,“ popisuje autor čtyř tref v probíhajícím ročníku Fortuna ligy.

Na severu si musel zvykat na rozdílné povětrnostní podmínky. Chvíli neustálá tma, pak zase světlo prakticky nonstop. „Léto je v pohodě, člověk si dá černý pytel do okna a je tma hned. Ale zima je divná, lidi z ní šílí,“ říká.

A to nebyl jediný nápor, který se může negativně podepsat na zdraví. Dalším byly hrací plochy.

V Norsku totiž není umělý trávník ničím neobvyklým, využívá ho právě i Tromsö. „Když se tam naše umělka polila vodou, což bylo skoro pořád, tak se na ní ani člověk nespálil. To bylo neuvěřitelné. Některé týmy ji ale měly tak strašnou, že bych radši hrál i na parkovišti vedle Teska,“ hlásí s nadsázkou.

„Nejhorší na tom bylo, že když pak člověk hrál na normální trávě, tak ho druhý den všechno bolelo.“ Se změnou se ale vypořádal na výbornou, vždyť hned ve své premiérové sezoně ovládl tabulku střelců norské nejvyšší soutěže.

Tedy...

O nadvládu se podělil.

„A to jsem měl na konci posledního zápasu šanci hlavou, mohl jsem to ještě strhnout na svou stranu,“ mrzí ho i po letech.

Krakovské derby? O život

Tři a půl roku stačilo, jako by si Ondrášek řekl. Z Norska se vydal zpátky do středu Evropy, do Česka to však nebylo. „Krakov je ale za rohem, vlastně hned za Ostravou,“ zdůvodňuje svůj přesun do Wisly.

V Polsku zažil ohromné stadiony, které jsou pozůstatkem po evropském šampionátu z roku 2012, a nelítostná krakovská derby.

„Zápasy s Cracovií byly neuvěřitelné. Přímo bych neřekl, že jde člověku o krk, ale musí v zápase nechat všechno. Když se nedaří, to se může stát, ale kdybyste něco vypustil, tak vám to neodpustí. Derby pro ně znamená život,“ zdůrazňuje Ondrášek. „Vyprávěli mi, že před iks lety se lidi kvůli tomuto zápasu dokonce zabíjeli.“

V Polsku poznal Ondrášek svou partnerku Dariu. Masérku, na kterou narazil trochu náhodou, když si s kamarádem vyšli do restaurace. Současný plzeňský fotbalista si po chvíli uvědomil, že Dariu už kdysi kontaktoval. „Psal jsem jí na instagramu,“ směje se.

Fotka s Henrym je povinnost

Ani Norsko, ani Polsko. Největší dobrodružství Ondráška teprve čekalo. Na začátku roku 2019 si sbalil věci a nasedl na letadlo směr Texas. Právě tam totiž sídlil jeho nový zaměstnavatel FC Dallas.

„Říkal jsem si, že mi je už třicet. Nechtěl jsem z Wisly úplně utíkat, ale byla tam velká krize. Amerika byla krásnou šancí, v tom čase jsem vůbec neváhal,“ říká přesvědčeně.

Brzdil jej však fakt, že Daria si pár měsíců předtím otevřela vlastní byznys. Kvůli Ondráškově cestě do zámoří musela hodně obětovat.

„Nakonec řekla, že to půjde. Změnil jsem nám tím úplně život,“ ví.

Spojené státy mají více v oblibě ten „vlastní“ fotbal, evropská varianta tam přeci jen tak populární není. Přesto dostal Ondrášek šanci potkal za mořem fotbalové megahvězdy.

„Když jsem nastoupil proti Thierrymu Henrymu, tak jsem všem řekl, že kdo miluje fotbal, tak se takového hráče musí zeptat na fotku. Proti Rooneymu jsem nehrál, ale počkal jsem si v tunelu u šatny. A se Zlatanem (Ibrahimovičem) jsem si vyměnil dres. Dal nám dva góly a vyhráli, tak byl šťastnej. Díky Henrymu jsem potkal i Edena Hazarda, který byl v Dallasu u doktora, tak jsem s ním i prohodil pár slov,“ vypráví.