Kanonýr se probudil. Devět zápasů bez gólu? Nepočítal jsem to, tvrdí Ondrášek

V sezoně tak má momentálně ve Fortuna lize na kontě čtyři trefy ze čtrnácti odehraných duelů.



Šulcovu nabídku jste šikovně usměrnil do branky. Patou?

Patičkou to nebylo. Zkoušel jsem ji v rozcvičce, ale nepadlo to tam. Tohle bylo jen líznuté na přední tyči placírkou a šlo to do brány, to je důležité.

Ulevilo se vám, když jste viděl, jak míč konečně míří do sítě?

Všichni víme, že útočníci musí dávat góly, jenže my jich teď moc nedávali. Jako tým jsme pro to dělali všechno, šance jsme měli. Jsem za to strašně rád, že jsem ho dal já. Každý den tomu jdeme naproti, jen prostě nepřestat, makat dál a body přijdou.

Šel jste do utkání s tím, že svou smolnou sérii zlomíte? Viktorii se celkově v poslední době střelecky příliš nedaří.

Věřím každý zápas. V Příbrami to týmu gólově nevyšlo, ale minulý týden proti Pardubicím už ano a věřili jsme i dál. Každý týden jdeme za tím, že vyhrajeme, a až na pár takových minišancí, co jsme jim dovolili, jsme hráli svoje. Solidní výkon a super tři body.

Sám jste na branku čekal devět zápasů, předtím jste se naposledy trefil v listopadu proti Spartě...

Já to naštěstí nepočítám. Bylo to dlouhé, ale vím, že když dělám maximum pro tým a vyhrajeme, tak je to pro mě stejně sladké, jako když ten gól dám. Nejvíc si cením těch třech bodů, které potřebujeme teď z každého zápasu.

Vyhráli jste podruhé v řadě. Potřeboval tým takovéto „plodné“ období, aby znovu načerpal sebevědomí?

Všichni makají a na trénincích se posouvají. V zápasech je to znát. Hráli jsme svoji hru a góly prostě budou, pokud tým bude šlapat jako mašina a hrát jeden za druhého. Zadarmo nám to nikdo nedá.