Po debaklu další pardubický výprask. Kouč: Situace není dobrá

Míč mě z metru trefil na solar Zhruba deset minut před koncem vystřelil někde na hranici pokutového území po narážečce od Nany Akosaha. Od prvního bránícího hráče se však záložníkovi Pardubic Tomáši Solilovi balon odrazil přímo do břicha a šel k zemi. Okamžitě u něj byl gólman Mladé Boleslavi Martin Polaček a pak taky rozhodčí. Solil měl vyražený dech, z dálky se navíc na tribuně zdálo, že omdlévá. Spěchali k němu kluboví lékaři i záchranář. „Asi z metru mě trefil balon na solar. Udělalo se mi špatně a měl jsem vyražený dech, ale do pár minut se to zlepšilo. Potřeboval jsem to rozdýchat, pak už to bylo v pohodě,“ popisoval nepěkné momenty Solil. Utkání nakonec dohrál, o něco méně bolestivější prohře 0:3 s Mladou Boleslaví v Ďolíčku ale nezabránil. Ošetřování zraněného Tomáše Solila z Pardubic (vpravo dole). „Je to těžké, když do desáté minuty inkasujeme dva úplně stejné góly z rohů. Celý týden jsme se na ně přitom připravovali,“ štvalo Solila. Ve čtyřiatřicáté minutě měl velkou možnost snížit na 1:2, úplně volného jej centrem zleva našel Kamil Vacek, jenže Solil hlavou vůbec neohrozil bránu soupeře. „To byla podle mě tutovka, měl jsem dát gól,“ mrzelo Solila. Místo toho však hned záhy Boleslav zvýšila na 3:0 a Pardubice šly do kabiny jako spráskaní psi. „Hodně jsme si vynadali. Už se Slavií jsme dostali hodně gólů (0:7) a teď jsme zase úplně zbytečně vyhořeli ve standardkách. Všichni musíme přidat,“ velel Solil. Nejlépe už zítra, kdy Pardubice od 17.30 nastoupí ve Zlíně. „Celé to je o prvním gólu. Zatím pořád doháníme a je to fakt těžké, protože soupeři si zalezou a čekají. Musíme skórovat první, abychom se dostali do pohody a otevřelo se to také nám,“ přál si Solil.