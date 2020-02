Chybí góly. Problém karvinských fotbalistů stále vězí v útoku

„Olomouc má kvalitu. V první půli nás přehrávala. Po poločasové výměně čtyř hráčů jsme se zvedli a měli i šance,“ řekl karvinský trenér Juraj Jarábek. Dodal, že důležitá bude sobota, kdy Karviná už v lize od 14.30 přivítá Zlín.



„V prvním poločase jsme toho dopředu předvedli málo, byli jsme bojácní. Takovou hrou se určitě nebudeme chtít v lize prezentovat,“ řekl karvinský brankář Petr Bolek. „Druhý snesl lepší měřítko. Měli jsme snad tři šance, trefili tyč.“

První duel za Karvinou odehrál stoper Martin Šindelář, který přišel z Baníku Ostrava na hostování do konce sezony. „Hlavně jsem rád, že už jsem si mohl za Karvinou zahrát,“ řekl Šindelář, který uprostřed obrany nastoupil s Milanem Rundićem. Ve spolupráci problém neviděl. „Vyhovíme si, nedostali jsme góla, ale nějaký bychom mohli nachystat, pomoci si vpředu třeba standardkou.“ Několik závarů po rohových kopech před olomouckou brankou ve druhé půli bylo. „Pokud z nich ale nepadne gól, jsou nám k ničemu,“ prohlásil Šindelář.

Fotbalové přípravy prvoligových týmů v zimě 2020

„V obraně nám to klapalo,“ potvrdil trenér Jarábek. „Vyzkoušeli jsme si i možnou hru s Milanem Rundićem na levém beku.“



To bylo ve druhém poločase, když šel do hry mladý stoper Daniel Stropek. „V přípravě se ukazoval velmi dobře,“ uvedl kouč. „Po zranění se do obrany vrátil i Honza Moravec. Bota nás však pořád tlačí v útoku. To vidím, že bude problém.“

Trenér Karviné Juraj Jarábek.

Proti Olomouci začal na hrotu Vukadin Vukadinović. „Hrával tam ve Zlíně,“ připomněl Juraj Jarábek. „Něco jsme zkoušeli. Hledáme, spekulujeme. Snad to přijde v lize.“



Karvinským chyběli oba Brazilci, stoper Eduardo Santos a záložník Jean Mangabeira. „Eduardo onemocněl a Jean byl hrát za béčko. Ten zatím nemá kvalitu, jakou bychom si představovali,“ řekl Jarábek. Má už kouč o sestavě jasno?

„Ale ano, na devadesát procent,“ odpověděl.