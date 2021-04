Další neuznaný gól. Do třetice to mohlo vyjít, smůla, litoval Puškáč

„Doufal jsem, že do třetice mi gól uznají. Bohužel se tak nestalo. Smůla,“ krčil rameny Puškáč.

Proti Opavě (0:0) neuznali branku jeho spoluhráče Romana Květa, protože v ofsajdu bránil ve výhledu brankáři. Proti Karviné (2:0) přišel o svůj gól kvůli postavení mimo hru.

V pátek proti Jablonci si pomohl faulem na bránícího Patrika Haitla.

„Já jsem prvně počítal, že nahrávka půjde podél branky. Když jsem viděl, že to Necka (Tomáš Necid) potáhl zpátky a kolem mě přebíhal hráč. Cítil jsem lehký kontakt. Nemyslím si, že to bylo s takovou intenzitou, že by mohl upadnout. Ale cítil jsem, že by to mohlo být trochu kontroverzní,“ popisoval situaci 27letý útočník

I proto jste tolik neslavil?

Člověk v té chvíli doufá, že gól uznají. Ale trend je takový, že se situace, ať už ofsajdy nebo góly, nechávají dohrát, a spoléhá se na VAR. Takže je tam prodleva.

Zdálo se, že to byla jediná šance Bohemians v zápase.

V prvním poločase toho bylo víc. Závar, mávaný ofsajd, když jsme třikrát doráželi. Já jsem podskočil hlavičku, když mi to Dosty (Martin Dostál) skvěle nacentroval. Ve druhé půli mi přišlo, že Jablonec vysunul obranu výš, napadali naši rozehrávku. My se konstruktivně do útočného pásma nedostali. Hráli jsme prakticky po šestnáctku. Chyběla kvalita

Berete bod s Jabloncem jako ztrátu?

Věděli jsme, že Jablonec je silné mužstvo. V posledním domácím zápase jsme je ale porazili tři nula. Do zápasu jsme chtěli vstoupit sebevědomě, což si myslím, že se dařilo. Byli jsme silní na míči a vytvářeli si šance. Po tom neuznaném gólu to opadlo, měli jsme takovou hluchou pasáž. Dovolím si říct, že první poločas byl z naší strany sympatický. Ve druhé půli jsme tahali za kratší konec, takže když si vezmu celý zápas, bod byl spravedlivý.

V samotném závěru vás trenér Klusáček vystřídal. Bylo to kvůli únavě, nebo proto, že už jste měl žlutou kartu a hrozila vám další?

Úplně nevidím do hlavy trenéra, ale asi všechny faktory hrály roli. Ale na konci už jsem byl docela vyšťavenej, bylo to náročné utkání. Spousta soubojů, kluci to odnesli. Stálo to spoustu sil.