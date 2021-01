Klusáček o penaltách: Byly to školácké chyby, situace řešíme hekticky

„Definitivní direkt to nebyl. Do šance se dostal ještě Honza Vondra, ale hlavou to netrefil dobře. Nakonec z toho byl i faul,“ pokračoval Klusáček.

Necid kopal penaltu za stavu 1:3. Byl to on, kdo ji v první řadě vybojoval na Janu Kalabiškovi, autorovi prvního gólu Slovácka. „ Máme hráče, kteří jsou na penaltu určení. Je to vždycky o pocitu, kdo si na to věří, nebo nevěří. Do toho já zvenku nevstupuju. Tomáš Necid si na to věřil, ale bohužel to dopadlo takhle,“ povzdechl si domácí trenér.

Necid totiž balon poslal vedle, na rozdíl od protihráče Klimenta, který se z puntíku prosadil dvakrát. „Za mě byl Honza Kliment hráčem utkání. Nejen, že proměnil dvě penalty, ale uhrál snad všechny balony,“ chválil.

A jak penalty vůbec vznikly? Nejprve brankář Patrik Le Giang rukama podrazil Jurečku, poté Vladislav Ljovin neohrabaně fauloval Sadílka.

„Za mě byly odpískané správně. Plynulo to z přemotivovanosti hráčů. V první situaci to pro Patrika bylo těžké, protože už se rozhodl jít ven z brány, nicméně hráč byl už někde v rohu vápna. Ve druhé situaci, i když Vláďa nestihne být u hráče včas, je faul naprosto zbytečný. Je pořád pravděpodobné, že hráč tu šanci nevyužije,“ řekl Klusáček. „Naše řešení je hektické, jak už od Patrika (Le Gianga), tak i od Vládi (Ljovina). To jsou školácké fauly, které by se stávat neměly. Tři nula v poločase se těžko otáčí,“ doplnil.

„Nicméně jsme si řekli, že se divákům musíme omluvit zlepšeným výkonem. Sahali bychom i po bodu, kdybychom proměnili penaltu. Čtvrt hodiny před koncem by byla ještě spousta času s výsledkem něco udělat.“



„Je třeba říct, že Slovácko vyhrálo zaslouženě a chtěl bych mu pogratulovat k výkonu. Rozdíl byl v herní jistotě a sebedůvěře na míči,“ zdůraznil Klusáček.



Po dobře zvládnutém vstupu do jarní části soutěže (remíza 1:1 v Liberci) přišla domácí ztráta. V nabitém programu hrají Bohemians tři ze čtyř následujících utkání doma, počínaje ve středu s dosud poslední Opavou.

„Jaro bude ještě dlouhé. V téhle sérii potřebujeme uhrát body, abychom se odtrhli od spodku tabulky a dostali se do pásma, kdy se můžeme zklidnit,“ přemítal Klusáček a pokračoval: „Musíme zapracovat na tom, co nás sráželo. Na jednu stranu to pro mě byla defenzivní práce, ale důležitější pro mě byla naše pasivita a místy až ustrašenost.“



Náročný program si ale vršovický kouč chválil. „Hráči jsou rádi, že se hraje. Já jsem rád, že se hraje. Jako majitel bych byl asi proti, protože náklady s tím spojené jsou obrovské.“

„Mužstva se na to fyzicky připraví a zvládnou to, problémem jsou v Česku hlavně terény. Odpovídající podmínky pro přípravu mají tak tři mužstva, zbytek to řeší na umělé trávě, a to je problém. Kvůli tomu určitě přijdou zranění,“ poznamenal Klusáček.