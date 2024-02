Trpišovský po ztrátě: Pro vítězství jsme měli udělat víc. Červená nás překvapila

„Potvrdilo se, že v české lize nejsou snadné zápasy a kór venku. Podobný nás čeká v neděli v Karviné, musíme je vyhrávat,“ shrnul slávistický trenér po nečekané remíze 1:1. Manko na vedoucí Spartu zkrátila Slavia jen na čtyři body.

Důrazné utkání vám moc nevonělo, že?

Bohužel moc fotbalu v něm nebylo, ale spousta osobních soubojů, fyzických kontaktů. Rozhodovaly standardní situace, hodně se hrálo vzduchem. Na konci první půle jsme jednu využili, dostali se do výhodné pozice, jenže jsme ji promarnili, když jsme z přímého kopu dostali na 1:1. Není možné, aby nám do vápna za poločas přilétl první balon a hned jsme z něj inkasovali. Chyba, že jsme ho udělali, byla to naše hloupost.

Nečekal jste po čtyřech gólech do sítě Jablonce od týmu více, zvláště v ofenzivě?

Byl to typologicky úplně odlišný zápas, jiný terén než u nás. Na tuhle roční dobu pořád dobrý, ale strašně měkký. Po patnácti minutách se něm začaly dělat rýhy a bylo to ještě složitější. V ofenzivě to bylo horší než s Jabloncem. Hráče jsme upozorňovali, že Zlín se od začátku sezony hodně zlepšil v organizaci hry a defenzivě. Hrál obětavě, zablokoval pět šest střel v dobrých pozicích. I tak jsme měli udělat více. Rozhodlo, že jsme nepřidali druhý gól. Oscar měl dvě dobré šance. I když jsme dohrávali o jednoho méně, chtěli jsme zvítězit.

Nejste až moc závislí na Petru Ševčíkovi? A jako moc chybí zraněný Zafeiris?

Petr je ve tvorbě geniální. Když jsme projížděli čísla ze zápasu s Jabloncem, vytvořil snad devět šancí. Měl nejvíc kontaktů s míčem, nejvíc založených akcí. Podobné to bylo i ve Zlíně. Zafiho absence je hodně limitující. První prognóza byla, že pojede do Karviné, teď to vypadá, že na 99 procent nebude. Má problém s podvrtnutým kolenem, naštěstí to není nic vážného. Na další utkání by už by měl být. Co se týče náhrad, Oscar je sice fantastický hráč, ale ve středu hřiště trošku jiný.

Čím?

Míče z hloubky, založení a rozehrávka je hodně o Petrovi a Zafim. Proto Ševčík na hřišti zůstával, i když první zápas s Jabloncem naběhal přes dvanáct a půl kilometru a dnes bylo vidět, že na konci toho má dost. Je pro nás momentálně v tvorbě šancí a kreativitě klíčový.

Co říkáte na zkrat Jurečky, který trefil loktem Didibu a šel v 82. minutě ven?

Zatím jsem to neviděl. Byl tam kontakt ve vápně, intervenoval VAR. V první chvíli jsme si mysleli, že se řeší penalta pro nás. Pak to bylo velké překvapení.

Jak se vám líbil David Zima v prvním zápase po návratu?

Uhrál spoustu vzdušných soubojů, dobře vyvážel míče z defenzivy, byl spolehlivý. Do ofenzivy to stoprocentní nebylo, ale po víkendovém zápase jsme potřebovali zpevnit obranu, což se nám ve hře povedlo. Volba padla na vysoké hráče, chtěli jsme to uskákat, být ve vzduchu silní, ale rozhodující duel jsme prohráli.

O přechodu ze tří na čtyři obránce jste měli jasno hned po neděli?

Ano. Věděli jsme, jak hraje Zlín. Vypadl vykartovaný Tijani, který by tady asi hrál. O sestavě jsme měli jasno, že chceme mít vepředu Jurečku s Chytilem. Byl to extrémně soubojový zápas, ale férový.

Když dal Zlín na konci druhý gól, tušil jste, že bude ofsajd?

Spíš jsem si myslel, že byl faul na Zimu, který dostal do hlavy. Viděl jsem kluky, jak běží dopředu a Mandous staví balon.