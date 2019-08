Prázdné tribuny a ticho v Edenu. Fotbalový pohřeb, láteřili slávisté

Podruhé během tří dnů se hrál v Praze fotbal před zavřeným hledištěm. Ve čtvrtek nemohli sparťanští příznivci na zápas kvalifikace Evropské ligy.

V sobotu přišla řada na Slavii.

Ta pykala za výtržnosti, které se odehrály v minulém domácím zápase proti Olomouci. Několik jejích fanoušků totiž vhodilo světlice do sektoru s hostujícími příznivci.

Disciplinární komise byla nekompromisní. Verdikt? Zavřené tribuny na jeden soutěžní zápas, podmínka do konce roku a navrch pokuta 250 tisíc korun.

ZAVŘENO. Utkání s Libercem odehrála Slavia s prázdným hledištěm.

„Fanoušci udělali problém, což se musí řešit. Udělalo se to takhle důrazně, aby se podobným věcem předcházelo. Na druhou stranu je tu zbytek, který fandí slušně. A k nim je to nespravedlivé,“ řekl Lukáš Masopust.

Právě Masopust byl hrdinou zápasu. Ve 39. minutě si naběhl na centr Tomáše Součka a hlavou překonal libereckého gólmana Filipa Nguyena. Víc branek už v utkání nepadlo.

„Nebylo to ale moc o slavení,“ přiznal střelec gólu. „Samozřejmě máte radost, ale chybí euforie, která je, když přijde třeba 15 tisíc lidí. Nebo když je plná Tribuna sever, tam to exploduje.“

VIDEO: Masopust rozhodl hlavou duel bez diváků

„Navíc nás fanoušci ženou dopředu. Když přijdou pasáže, kdy jsme zadýchaní, tak nám strašně pomůžou. Což dnes bylo těžké,“ prohlásil Tomáš Holeš, který poprvé v mistrovském zápase nastoupil v základní sestavě Pražanů.

Motivovat slávistické hráče se snažil alespoň kouč Jindřich Trpišovský. Jeho povzbuzování a povely se hlasitě rozléhaly celým stadionem. „Jediný, kdo z toho má radost, jsou naše hlasivky,“ smál se.

Pak ale vážně dodal: „Byl to fotbalový pohřeb, smutné. Bylo to jako přípravné utkání někde v Rakousku. Nepřišlo mi to jako ligový zápas. Trpíme za pár jedinců, nejvíce potrestaní jsme my okolo fotbalu a dalších sedmnáct nebo osmnáct tisíc lidí. Dokonce i soupeř by byl radši, kdyby bylo plno.“

Alespoň náznak atmosféry vytvářel zhruba stohlavý hlouček hostujících příznivců, již patřili mezi sponzory libereckého klubu.

Zaplněné byly také sky boxy po obvodu západní tribuny. Z nich se naopak občas ozval slávistický pokřik.

„Domácí atmosféru jsme měli spíš my než Slavia,“ řekl liberecký brankář Nguyen. „Ale jinak to bylo smutné, je to škoda,“ doplnil.

„Jedete na Slavii, kam chodí nejvíc fanoušků. Jsou to krásné zápasy. Teď, když máte prázdný stadion, je to divné,“ kývl další hostující hráč Radim Breite.