Slavii trápí únava. Příprava byla neadekvátně krátká, tvrdí Trpišovský

Tomáš Souček, Alex Král, Lukáš Masopust, Jan Bořil a další. „Někteří ti kluci měli dvanáct dní volno. Po sezoně, ve které jsme odehráli padesát devět zápasů... To je naprosto nedostatečné,“ myslí si Trpišovský.



Nový ligový ročník odstartoval v Česku už v polovině července, což je rekordně brzy. Ten předchozí byl přitom kvůli nadstavbě zase ze všech nejdelší, elitní týmy měly mezi koncem jedné a začátkem druhé sezony sedmitýdenní přestávku.

„Musíme si uvědomit, že naše soutěž skončila o dva týdny později než většina evropských. A když se podíváte do Anglie, do Německa, tak jejich letní přípravné období je mnohem delší,“ pokračoval slávistický kouč.

Také proto zatím není Slavia v úvodu sezony ideálně vyladěna?

Týká se to všech, ale musíme věřit, že se do toho naši hráči postupem času dostanou. Udělali jsme pro to maximum.

V době, kdy se kvapem blíží boje o Ligu mistrů, je na čase.

Jsme rádi za to, že ligový zápas s Bohemkou odehrajeme před Ligou mistrů už v pátek. A pak do Skotska, nebo Rumunska odcestujeme dva dny předem. Tedy jak jsme zvyklí.

Už máte jasněji o sestavě, kterou do klíčových zápasů nasadíte? Třeba stoperská dvojice v posledních třech ligových kolech nastoupila ve třech různých složeních.

Řekl bych, že máme k dispozici tři vyrovnané stopery, všichni hrají velice dobře, však jsme také v pěti zápasech dostali jediný gól. Minule nám chyběl David Hovorka kvůli zranění, tentokrát zase stoprocentní nebyl Ondra Kúdela, a musím říct, že Michal Frydrych do sestavy zapadl velmi dobře, je velice silný ve vzduchu. Pokud narazíme na Celtic, může se nám typologicky hodit. Spíš si ale myslím, že se budeme rozhodovat na poslední chvíli, až získáme dostatek informací a budeme třeba i vědět, jakého útočníka proti nám soupeř nasadí.

Vaším útočníkem číslo jedna zůstává Mick van Buren, byť se od začátku sezony prosadil pouze jednou. Neuvažoval jste o změně?

I když proti Liberci opět nedal gól, znovu hrál skvěle. Byl nebezpečný, odtáhl spoustu útočných akcí, je neustále v náběhu, ve sprintu, výborně presuje soupeře. Ale je jasné, že u útočníka je nejdůležitější ten finální produkt. Koncovka je to jediné, co bych mu vytkl.

Gólových šancí od začátku sezony spálil spoustu.

Je pravda, že šel v posledních pěti zápasech snad šestkrát sám na bránu, což je unikum. Kdyby proměnil, bavíme se tady teď o něm, jak je to fantastický útočník. Žádný hráč není dokonalý, kdyby byl, nehraje českou ligu. Já ho rozhodně nezatracuju, věřím mu. Samozřejmě, že si dovedu představit, že nejen on, ale celé mužstvo bude produktivnější, ale jsem rád, že jsme třeba právě tenhle zápas proti Liberci dotáhli k vítězství.

Stál vás hodně sil, že?

Byl to takový atletický závod. Nemohli jsme po přestávce do hry dostat čerstvého útočníka, protože jsme museli reagovat některými vynucenými střídáními. Řekli si o něj Lukáš Masopust i Tomáš Holeš. A Nico Stanciu je zatím na úrovni šedesáti minut. Liberec se dobře pohyboval, hrál velmi náročně a když ve druhém poločase přebíral iniciativu, bylo na Nicovi vidět, na jeho pohybu, že nemá sílu. I proto byly některé z jeho střel nepřesné.