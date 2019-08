Čtyři prohry o gól a Liberec se ocitl jediný bod od ligového dna

Liberečtí sice začali sezonu parádně vítězstvím v Ostravě, ale další čtyři zápasy v řadě prohráli shodně o gól a mají tak pouze tři body.

Naposledy padli v sobotu v utkání 5. kola na stadionu mistrovské Slavie Praha 0:1. Porážku viděla jen stovka příznivců Slovanu, jinak byl stadion Eden kvůli předchozím výtržnostem slávistických chuligánů pro diváky uzavřený.

„Kluci to odmakali, odehráli slušný zápas, vydali se ze sil, ale na body to, bohužel, nestačilo,“ uvedl Pavel Hoftych, liberecký trenér. „Snažili jsme se napadat rozehrávku Slavie, což se nám docela dařilo, ale bylo to náročné, protože má vynikající fotbalisty. Měli jsme pár dobrých brejkových situací, ale nevyprodukovali jsme z nich nic.“

Smutným hrdinou Slovanu v první půli byl záložník Nešický, jenž dostal poprvé v tomto ročníku šanci v základní sestavě. Nejprve mu zhatil velkou možnost včasným vyběhnutím gólman domácích Kolář, pak hlavičkoval v největší šanci Liberce vedle a chvíli nato chtěl nachytat Koláře dalekonosnou střelou z půlky hřiště, ale mířil vedle.

Následně ve 39. minutě se nechal Nešický lehce obrat o míč Součkem, když si chtěl vymodlit faul, ale sudí nepískl. Kapitán Slavie okamžitě odcentroval před bránu, kde na přední tyči předskočil Maru Masopust, nechytatelnou hlavičkou překonal brankáře Nguyena a rozhodl o třech bodech pro Pražany.

„Kryl jsem si balon, Souček mě odstrčil a podle mě to byl faul. Jestli nebyl, tak je to velká škoda té mojí chyby,“ litoval Aleš Nešický.

Fotbalisté Slovanu pak už mohli těžko pomýšlet na bodový zisk, protože za celý zápas ani jednou netrefili branku. Od vyšší porážky je navíc uchránil Nguyen, který předvedl několik skvělých zákroků. Blýskl se zejména při střelách Holeše, Stanciua, Masopusta a hlavičce Součka.

„S Libercem je to vždy extrémně těžký zápas, zase pracovali, běhali, napadali. Ale za tu dobu, co jsem ve Slavii, jsme si proti němu teď vypracovali asi nejvíc šancí a kdybychom hráli s Libercem třeba šestkrát za sezonu, tak bude Nguyen v Chelsea,“ řekl s nadsázkou kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

„Co k tomu říct. Možná to byl ode mě dobrý výkon, ale k ničemu, potřebovali jsme aspoň bod. Takže z mého pohledu zklamání,“ konstatoval brankář Slovanu Filip Nguyen. „Nejtěžší pro mě byla asi střela Holeše na přední tyč. To jsem si už myslel, že ji nebudu mít, ale se štěstím se mi to povedlo. Zápasy se Slavií mi sedí, protože má většinou hodně příležitostí a není to jako s jinými kluby, které vystřelí jednou dvakrát na bránu a je z toho třeba jeden gól.“

Liberecký trenér Hoftych provedl na duel proti Slavii změnu v defenzivě. Na post stopera stáhl Maru a Karafiát se naopak místo něho vysunul do středu zálohy. „Chtěli jsme prostě udělat trochu změnu v obraně, Karafiát má zase dobrou rozehrávku, tak jsme ho chtěli dostat ve hře trochu výš,“ vysvětlil Hoftych.

Liberečtí teď mají týden na přípravu na velmi důležitý nedělní zápas v Karviné. Půjde o přímý souboj o to, kdo bude po 6. kole v tabulce první ligy poslední.