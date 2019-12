Tří stý start, jedenadevadesátý gól. Na penaltu jsem nechtěl, přiznal Škoda

Škoda do hry naskočil v 56. minutě, když vystřídal Micka van Burena. Netrvalo dlouho a mohl vstřelit gól. Nejprve ale jeho pokus zamířil těsně vedle brány, poté ho vychytal gólman Karviné Martin Pastornický.

Nakonec však přece jen skóroval.

V nastaveném čase se postavil k rozehrávce pokutového kopu. Poprvé se radovat ještě nemohl, jelikož se penalta kvůli brzkému vběhnutí útočících hráčů do pokutového území opakovala.

Napodruhé už ale slavil. V ligovém součtu už po jedenadevadesáté.

„Vůbec jsem ale na penaltu nechtěl jít. Kdyby mi Ondra Kúdela nepřinesl balon, tak bych na ni určitě nešel,“ líčil Škoda.

„Bylo to špatné kvůli Tomáši Součkovi, který je kope často. Ale ptal jsem se ho a říkal, že v pohodě,“ doplnil.

Penalta se musela opakovat. Velké nervy?

Už jsem měl nervy u té první, protože jsem nechtěl kopat. A potom se ještě opakovala. Takže hodně nepříjemné.

Dvakrát jste ji kopl do stejného místa, byl to váš záměr?

Chtěl jsem to dát doprostřed, ale brankář pořád stál, tak jsem to musel dát od něj. Druhou jsem chtěl kopnout stejně. Dvakrát se toho dotkl, takže pro mě velké štěstí.

Branku jste mohl dát dřív, už předtím jste měl dvě dobré šance.

Docela dost jsem se na gól načekal. Při střele jsem to dával moc nahoru. Když jsem šel sám z boku, tak jsem chtěl gólmana přehodit, ale stál. Tak jsem to dal kolem něj a on to vyrazil ramenem.

Po delší době se za Slavii prosadil útočník.

Samozřejmě nás tlačí to, že útočníci moc gólů nedávají, ale na druhou stranu zápasy vyhráváme, zvládáme je. Samozřejmě by nám to někdy hodně pomohlo. Ale to se nedá nic dělat.

Připsal jste si svůj 300. ligový start. Co na to říkáte?

Jsem rád, že mám tolik startů, že jsem to zvládl ve dvou klubech - v Bohemce a ve Slavii. Ve Slavii mám navíc přes dvě stě startů, takže jsem fakt rád.

Máte 91 ligových gólů, pomýšlíte na Klub kanonýrů už tuto sezonu?

Těžko se to hodnotí. Za posledních několik zápasů jsem toho moc neodehrál. Nevím, uvidíme.

Mrzí vás, že nedostáváte víc příležitostí v základní sestavě?

Pro mě je to těžké, nedá se nic dělat. Jsem tu šťastný, mám to tu rád, vždy jsem si představoval, že tady budu do konce kariéry... Ale situace je taková, že uvidíme, co se stane.