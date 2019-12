Střely, šance... Jen ta produktivita, mrzelo i přes výhru Trpišovského

„Jsme rádi, že jsme nedostali gól, také za to, kolik jsme měli střel a šancí. Už méně jsme ale spokojení s tím, jak jsme s nimi naložili,“ hodnotil po zápase slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Naštěstí pro vás jste se prosadili ze standardních situací.

Na jednu stranu mě to těší, na druhou mě to i trochu mrzí. Že i přes počet střel a dalších možností jsme zas nedali gól ze hry. Nemůžeme si dovolit zahazovat tolik šancí. Je to škoda, v dalších zápasech nás to může stát body. Jako se nám to v minulosti už stalo.

Čím si to vysvětlujete?

Do tempa jsme se dostávali postupně. Ke konci podzimu nemáme takovou energii, jakou jsme měli v průběhu sezony. Chybí nám lehkost v práci s prostorem.

Jak těžké bylo za sebou nechat středeční porážku v Lize mistrů proti Interu Milán a soustředit se na zápas s Karvinou?

Bylo to složité. Tehdy jsme si prožili nešťastný den a následné zklamání bylo velké. Navíc po tom průběhu. Hodně se mluvilo o tom, že jsme přišli o postup. Ale pro nás bylo zprvu největším zklamáním to, že jsme doma neuhráli ani bod.

Jaká byla nálada v týmu?

Dva tři dny po zápase nebyla dobrá. Je to jasné, když prohrajete takový zápas. Strašně jsme si přáli jet do Dortmundu a mít ještě o co hrát. Nebylo to jednoduché.

Proti Karviné jste ale nevypadali, že by na vás předchozí prohra dolehla.

Oklepali jsme se z toho i díky tomu, že jsme vyšli na zápas a byl téměř zaplněný stadion. Byla tady skvělá atmosféra. Takže v tom nám lidé strašně pomohli. Proto jsem si přál, abychom hráli co nejlépe a dali hodně gólů, abychom se jim tímto způsobem odvděčili.

Rozhodující branku vstřelil Ladislav Takács a znovu si počínal velice dobře. Už je jasné, jestli na něj uplatníte opci?

Budeme se o tom určitě bavit. Jsem za jeho výkony rád, troufnu si říct, že mu devadesát procent lidí při příchodu nevěřilo. Jde postupem času nahoru. Má určitě dobře nakročeno, ale potřebuje nad sebou bič, takže si to pro něj třeba necháme až jako takový vánoční dárek.

V průběhu hry naskočil i Milan Škoda. Co jste říkal na jeho výkon?

Seděla mu typologie zápasu, vtrhl tam jako velká voda. Měl sedmiminutovku, kdy mohl dát tři góly. Měl dobrý výběr místa, dobře pracoval s meziprostorem…

A navíc z pokutového kopu vstřelil i gól, v lize už jeho 91.

Milanovi to všichni přejeme, má to už blízko ke Klubu ligových kanonýrů. Za tu dobu, co tu jsem, tak mu neuznali asi šest gólů. Tak jsem rád, že i přes opakování obě penalty proměnil.