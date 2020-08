Papadopulos se vrátil do ligy a po Baníku řekl: Mrzí mě, že nemáme tři body

„Ale mrzí mě, že nemáme tři body. Ke konci mi už docházely síly. Může to být ode mne ještě lepší. Moc jsem chtěl dát gól, což se nepodařilo a od toho jsem hlavně hodnocený. Úplně spokojený tak být nemůžu,“ pokračoval Papadopulos, který byl na karvinském hrotu pořádně znát.



Měl jste dvě velice slibné hlavičky, po nichž míč letěl těsně nad branku. Která byla nebezpečnější?

Ta po rohu. Mířil jsme na přední tyč. Moc nescházelo.

Přímo na branku jste ale nevystřelili. Baník dvakrát.

Lítalo to kolem. Nebezpečné byly standardní situace. Filip Twardzik je kope dobře. Může to být naše síla.

Karvinský tým se tvoří za pochodu. Je těžké se pořádně sehrát?

Nějakou dobu to trvat bude. Musíme být trpěliví. Tvoří se tady ale solidní tým, takže bychom mohli hrát fajn fotbal. Základ je však bojovnost.

Bod tedy berete?

Na úvod sezony remíza není špatná. Baník má svou kvalitu. Byly tam šance na jedné i druhé straně. V první půli byl trochu lepší Baník, ve druhé jsem měl pocit, že jsme chtěli více vyhrát. Baník ale ještě neukázal svou pravou sílu.



Jak vás bolely souboje s ostravským stoperem Patriziem Stronatim?

Je to šikovný silný rychlý bek, ale nerozlišuji proti komu hraji. Nepříjemný je, ale na hřišti jsem od toho, abych byl v soubojích ten silnější a vyhrával je. Podle mě to však je klenot Baníku.

Jiný klenot, Milan Baroš, po minulé sezoně v Baníku skončil. Nosil číslo 27. Vy máte rovněž sedmadvacítku. Má to nějakou spojitost?

Hrával s Barym na začátku kariéry a obdivoval ho. To číslo mám i díky němu, ale vzal jsme si ho před osmi roky, když jsem šel hrát do Polska. To mi bylo dvacet sedm let. Jen minulou sezonu v Koroně Kielce už bylo obsazené, takže jsem to otočil a měl číslo sedmdesát dva.

Před utkáním jste říkal, že máte s brankářem Baníku Janem Laštůvkou zkušenost z Německa. Oč šlo?

Už to mohu prozradit, i když dnešní utkání vyznělo v jeho prospěch... Hecovali jsme se, že když působil v Bochumi, tak jsem proti němu hrál za Chotěbuz. A to jsem mu dal gól. Byl to jediný zápas, v němž jsme stáli proti sobě. Takže jsme mu říkal, že s ním má stoprocentní střeleckou bilanci. Teď už to bohužel neplatí.

Připomněli jste si to po zápase?

Samozřejmě si do mě rýpnul, to je jasné. (směje se)