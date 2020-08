Místy jsme byli ustrašení, litoval karvinský kouč po remíze s Baníkem

„Jsem zklamaný, že jsme nevyhráli. V našich silách to bylo,“ prohlásil ostravský trenér Luboš Kozel.



Proč to nevyšlo? „Hlavně v první půli jsme chvátali, ale situace jsme neměli připravené. Byli jsme hodně nepřesní. V pokutovém území nebyla z naší strany kvalita, a proto jsme gól nedali. Ukázalo se, že ostrý zápas je něco jiného než příprava. Na některých hráčích bylo vidět, že nejsou tak uvolnění.“

Ostravský záložník Adam Jánoš připustil, že se na mužstvu mohla projevit nervozita. „Nedohrávali jsme akce, to byl největší problém,“ uvedl.

„Baník lépe kombinoval, ale my jsme se postupně nadechli a čekali na příležitost. Škoda, že Vojta Smrž nedotáhl dvě akce, mohl být slavný,“ řekl karvinský trenér Juraj Jarábek. „Místy jsme byli ustrašení, ale bylo to logické - neměli jsme tolik času na přípravu. K tomu budujeme tým za pochodu. Věřím, že to bude lepší.“

Baník měl v základní sestavě letní posily - útočníka Tomáše Zajíce a obránce Jana Jurošku. Zajíc ale už ve 34. minutě střídal, když se chytil za zadní stehenní sval. „Vypadá to na nějaké svalové potíže,“ řekl Luboš Kozel.

K Juroškovi řekl: V přípravě vypadal sebevědoměji. Dnes bylo vidět, že není ve své kůži, ale zápas odpracoval, dvakrát se po přestávce dostal do slibné akce, ale chyběla mu finálka.“

Třetí z nových ostravských tváří, Daniel Tetour, v nominaci na utkání nebyl. „Přišel až těsně před koncem soustředění, navíc po zranění, co měl v Dukle. Ještě nehrál, takže nebyl úplně připravený,“ řekl Kozel.

Karvinský kouč postavil do základu hned čtyři nové hráče, přičemž obránce Bartošák přišel k týmu až v minulém týdnu, stejně jako záložník Mikuš, který hrál od 67. minuty.

„Bartošák nastoupil poprvé. V první půli to nebylo ideální, ale ve druhé se zlepšoval,“ podotkl Jarábek. „Noví hráči ale zápas zvládli. Mišo Papadopulos na hrotu uhrával těžké balony. Má výborný náběh na standardky. Přidržel míč, sklepával ho. Totéž Ostrák. Ukázal, jak je šikovný. Pochvalu si zaslouží všichni hráči za týmový výkon, za dobrou organizaci hry. Byli jsme dobře připraveni a bereme bod.“



Karvinský útočník Michal Papadopulos podotkl, že bod na úvod sezony není špatný. „Baník má kvalitu. V první půli byl trochu lepší, ale ve druhé jsem měl pocit, že jsme chtěli více vyhrát,“ řekl Papadopulos.