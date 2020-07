Rádi bychom pomýšleli výš, říká po povedeném jaru kouč Bohemians

Když v říjnu přicházel coby náhrada za odvolaného Martina Haška, byli na jedenácté příčce jen tři body od sestupu.

Klusáček tým probral, oživil, nastartoval.

Nejvyšší soutěž měla na jaře kometu, jež překonávala očekávání. Začalo to vítězstvím nad Slavií, pokračovalo devíti výhrami ve dvanácti ligových duelech.

Ta úterní, proti Mladé Boleslavi (2:1), byla pro Bohemians v ročníku poslední - porážka 0:3 z prvního zápasu finále nadstavbového play off o Evropu byla překážkou, kterou už nedokázali zdolat.

„Přesto musíme být hlavně pyšní na to, jak kluci hráli - a nejen tenhle poslední zápas. Že to nevyšlo, je malá kaňka, ale celkově převládá hrdost,“ uvedl Klusáček.

Začali jste velmi aktivně, šli brzy do vedení. Co scházelo k tomu, aby se povedlo dvojzápas s Boleslaví zvrátit?

Gól na dva nula. Kdyby se nám podařilo dát druhou branku, Boleslav by hodně znervózněla. Ale rozhodl první zápas.



A boleslavská branka na 1:1.

Přitom z mého pohledu šlo o jeden z našich nejlepších jarních zápasů. A to přesto, že jsme se nedostali k tomu, aby postup byl aspoň na dosah. Zhatila nám to branka Boleslavi. Odehráli jsme výborný první poločas, dařilo se nám kombinovat, dostávat se do nebezpečných situací do vápna, možná nám chyběla trošku větší produktivita. V závěru jsme, hlavně po střídáních, už nedokázali tlak vystupňovat. Ale kluci bojovali až do konce a myslím, že všichni fanoušci to ocenili.

Ocenili, v závěru zápasu aplaudovali vestoje a pokřiky děkovali.

Je to odezva na naše výkony v průběhu jara. Atmosféra byla fantastická. Diváci nám hrozně pomohli už v odvetě se Slováckem, kde byl vývoj hodně nepříznivý. Podporovali i během nepovedeného zápasu v Boleslavi. No a toto byl vrchol, všichni jsme si to užili. Kvůli tomu hráči do Bohemky chodí, kvůli tomu jsem tady já.

Během utkání jste se rozčiloval kvůli rozhodčímu Zelinkovi, proč?

Kdybychom spočítali čistý čas, který se hrál, bude hrozně nízký. Myslím, že se na tom podepsal i pan rozhodčí... Nechápu, proč nás nenechá hrát.



Kdy jste vymysleli systém s Josefem Jindřiškem na kraji obrany?

Napadlo mě to, když jsme se dívali na náš první zápas. Pepa tam v minulosti nastupoval, bavili jsme se o tom, byl připravený a odehrál to výborně. Myslím, že nám to fungovalo: Boleslav jsme tím přehrávali, dostávali jsme se poměrně dobře do kombinací, získali jsme postavení, které se jim těžko bránilo. Naše převaha byla znatelná, snad kromě závěru, který už byl hektický.



Je pro vás povedené jaro příslibem, že Bohemians můžou pomýšlet výš?

Rádi bychom pomýšleli výš, k tomu je však potřeba výkony trošku stabilizovat. Věřím, že kádr máme vcelku pohromadě. Předpokládám, že bychom mohli na slušné výkony navázat.



Máte už přibližnou představu o složení týmu pro příští sezonu?

Máme. Z hostování se do Sparty vrací Pulkrab, uvidíme, jak to bude s Kubou Podaným, který hostuje z Dukly. Hostování ze Slavie končí Pokornému. Naopak dvě hostování jsme změnili v přestup: Květovo a Hronkovo. Základ týmu tady zůstává.



Jak vlastně celkově hodnotíte uplynulý ročník?

Když jsem si v zimě dělal úvahu nad tím, co pro jaro, říkal jsem si: nejdůležitější nejsou výsledky, ale to, aby fanoušci Bohemky mohli být na tým hrdí. Na to, jak hraje. Protože výsledky někdy nejdou úplně zaručit. Myslím, že nakonec se nám povedlo obojí.

Skok do nadstavbového play off o Evropu je toho důkazem.

Jaro bylo bodově fantastické. Dvaadvacet bodů v deseti zápasech, to bychom za třicet zápasů byli někde na úrovni Plzně, což je hrozně těžké zopakovat. Byla tam i řada dobrých výkonů, je vidět, že fanouškům se to líbilo, což mě hrozně těší. Závěrečná děkovačka byla důkazem, že chodí rádi. Těším se, že se snad od příští sezony uvolní regule a fanoušci budou moci do Ďolíčku přijít v hojném počtu.