Zápisový tah s Tankem. Byl zraněný, pak zařídil gól. Zmátlo mě to, uznal Veselý

„Úplně nevím, jestli by to takto mělo vypadat, ale pokud ano, tak teď budeme všichni kalkulovat se sestavou,“ čílil se Veselý. „Trochu mi přijde, že si soupeř všiml naší výškové převahy a reagoval. Takže si příště asi také počkám, až protivník vydá sestavu, zraní se hráč, který pak naskočí. Myslím, že tohle není správné.“

Tanko se zranil už při předzápasové rozcvičce, měl svalové problémy. Realizační tým Baníku jej v zápisu ponechal a čekal, jestli se mu bolístka nezlepší.

Když přišel na hřiště po dvaasedmdesáti minutách, dlouhým a rychlým sprintem pak o dalších deset později rozjel akci, po které předával Matěji Šínovi na vyrovnávací branku.

„Nechám to na odbornících, rozhodčích a delegátech, ale zároveň: pokud je hráč zraněný, tak už by neměl naskočit do pole. My jsme podobnou věc řešili, když se při rozcvičce vyřadil Morávek. Určitě pak v zápisu nebyl,“ vzpomínal Veselý.

Nicméně změny do zápisu o utkání lze zanést nejpozději patnáct minut před výkopem.

Tak v tom případě to dělejme všichni. Měňme zápisy před ním a hráči se nám budou zázračně zraňovat a uzdravovat. Ale jestli je to správně, nevím.

Z vaší strany škoda toho inkasovaného gólu, do té doby jste byli v obraně celkem konzistentní.

V první půli byl ale Baník lepší a opticky silnější na míči. Vypadal, že více udává tón utkání. Nebylo tam tolik šancí, jen břevno. Od pětapadesáté minuty jsme si vytvářeli postupně drtivý tlak, dotlačili jsme i kýženou branku. Pak jsme bohužel vítězství ztratili, když jsme nezachytili rychlý protiútok. Oni to udělali velmi dobře, my sice zůstali vzadu ve velkém počtu, ale měli jsme si to pohlídat.

Po vstřeleném gólu jste se trochu stáhli a kazili protiútoky.

Možná šlo o strach z výsledku. Ta situace ale byla řešitelná, nezachytili jsme tam Tanka, možná hrálo roli i to, že soupeř krátce předtím vystřídal. Šín byl na trávníku teprve chvíli a oni díky tomu měli na jeho pozici tři záložníky. My jsme jen pomalu couvali do vápna a čekali. Také jsme měli být důraznější, aby ten protiútok vůbec nenastal. Následoval po našem odkopu od gólmana... Jsem zklamaný, ale ne úplně z výkonu mužstva, které ve druhé půli šlo za vítězstvím, tlačilo se do koncovky, kde vždy chyběl kousek. V útočné fázi navíc vidím posun.

Martin Jedlička z týmu Bohemians během utkání s Baníkem Ostrava.

Na druhé straně jste udělal zásadní změnu. Brankáře Michala Reichla, který pravidelně nastupoval, vystřídal navrátilec Martin Jedlička. Proč?

Reichl s tím byl srozuměný, takovou informaci měl od začátku. Neměl s tím problém a říkal, že s tím počítal. S trenérem gólmanů jsem se tak rozhodl hlavně proto, že zohledňujeme tu povedenou sezonu, kterou tady Martin měl na jaře. Vím, že tohle nebylo úplně jednoduché rozhodnutí a nebude vnímané veřejností úplně stoprocentně. Pokud by byl teď Jedla na lavičce, byl by na Reichla příliš velký tlak. Nechtěli jsme, aby to vypadalo, že se čeká na moment, kdy udělá chybu. Máme teď skvělého brankáře na lavičce, který chytá výborně.

Rozhodla tedy předchozí forma na úkor té letošní?

Jedlička chytal kvůli tomu, co tu loni odvedl. Reichl to ode mě slyšel, vím, že to bylo jedno z nejsložitějších rozhodnutí, které jsem jako trenér udělal. Ale ty kvality a to, co tu Jedla odchytal, rozhodly. Michal ode mě měl informace, že když přijde Martin, tak ztratí pozici jedničky. Samozřejmě to přišlo o trochu později, až po zápase s Plzní. Vím, že se spekulovalo o tom, že jsme jedničku chtěli přivést dopředu, ale bohužel to z různých důvodů nedopadlo. Ne úplně naší vinou.

Jaké přestupy ještě nedopadly?

Jednali jsme se dvěma hráči ze zahraničí, kteří se ještě mohou vrátit v zimě. Byl tam také Chramosta, ale bylo to trochu jinak. Nešlo o výměnu, chtěli jsme ho koupit. On chtěl také odejít z Jablonce, jenže vstřelil dvě branky na Admiře a klub se pak lekl, že by mohl mít problém se střílením gólů, takže si ho radši nechal. Potřebujeme stále přivést hráče nahoru, ale ne vždycky je to jednoduché a hlavně ne vždy je snadné najít fotbalistu, který ty branky střílí.

V defenzivě už jste dnes vypadali lépe, pak ale dostali gól v závěru. Byl jste s výkonem spokojený?

Pomohl nám Jánoš, který se vrátil. Samozřejmě musím dovysvětlit i naše střídání. Měli jsme širokou marodku a věděli jsme, že Jány je schopný dát jen šedesát minut ve stropu. Matoušek měl antibiotika, což jsme tajili, trénoval poprvé ve čtvrtek. Takže mohl hrát jen půl až tři čtvrtě hodiny. Puškáč byl rovněž po zranění a mohl zvládnout třicet minut. Hrubý hrál s opichem. Museli jsme tak řešit plánovaná střídání, na konci nás to pak už limitovalo, protože jsme čekali, jestli někdo nebude muset jít znovu dolů. Ale jinak třeba Vojta Smrž nebo Jány nám moc pomohli, posbírali odražené míče od Almásiho. I Köstl výrazně zlepšil výkon, vraceli jsme balony a pomohl nám přišpendlit soupeře k vápnu. Jen škoda toho gólu.