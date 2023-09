Už žádný další Tanko. Fotbal zpřesnil pravidlo při změně sestavy před zápasem

Hodinu před výkopem utkání mezi Bohemians a Baníkem Ostrava byl v zápise o utkání v základní sestavě hostujícího mužstva ofenzivní hráč Abdullahi Tanko.

Jenže ještě před stvrzením sestav patnáct minut před startem hostující kouč Pavel Hapal složení týmu změnil, což se v praxi děje kvůli zranění či jiným zdravotním potížím.

Baník však nechal Tanka napsat mezi náhradníky, čímž pravidla neporušil. Kouč Hapal ho pak v 72. minutě poslal do hry. Nigerijský útočník se v samém závěru podílel na vyrovnávací brance na 1:1.

„Přijde mi to divné. Jestli se to může, tak to dělejme všichni. Budeme narychlo měnit zápisy a hráči se budou zázračně zraňovat a uzdravovat,“ prohlásil Jaroslav Veselý, kouč Bohemians.

Narážel na to, že Baník měnil sestavu z taktických důvodů, když se dozvěděl složení týmu domácích. Místo Tanka nastoupil jiný útočník Almási, který byl původně mezi náhradníky. Oba jsou typově zcela rozdílní. Almási vysoký robustní hroťák, hlavičkář. Tanko hbitý, rychlý, šikovný.

V pravidlech však tato situaci striktně popsána nebyla, proto vedení fotbalové asociace po události na Bohemians normy upravilo a zpřesnilo.

Vyplývá z nich, že když se před utkáním zraní hráč základní sestavy, může být nahrazen zdravým náhradníkem, ale už nebude moci být zapsaný jako náhradník.

Pravidlo 3, které vstupuje v platnost okamžitě, teď nově zní: „Zraní-li se ještě před utkáním hráč družstva, doplní družstvo počet hráčů některým z nahlášených náhradníků a současně smí doplnit počet náhradníků o dalšího náhradníka. Zraněný hráč odstraněný ze základní sestavy nemůže už v utkání nastoupit ani nemůže být uveden v zápise jako náhradník. Zraní-li se ještě před utkáním některý z náhradníků, může družstvo doplnit počet náhradníků o dalšího náhradníka. Provedené změny je nutno zaznamenat v zápise ještě před zahájením hry, případně o poločasové přestávce.“

Jak asociace upozornila, pravidla Mezinárodní fotbalové federace (FIFA) popsanou situaci neřeší. Upřesňují ji pouze v pokynech pro konkrétní soutěže.