Do Evropy! Bylo by špatně si myslet, že máme splněno, tvrdí Klusáček

„V zimě jsme se bavili ohledně posílení kádru. Tehdy jsem říkal, že největší posily pro nás budou uzdravení hráči, a to se potvrdilo,“ vidí hlavní důvody úspěchu trenér Luděk Klusáček.

Jen doma se Spartou zaváhali. Vítězství nad Teplicemi, Českými Budějovicemi, Opavou, Jabloncem a Slováckem katapultovalo fotbalisty Bohemians do prostřední skupiny, ve které mají šanci zabojovat o účast v Evropské lize.

Právě na hřišti Slovácka vršovičtí fotbalisté miniturnaj příští neděli rozehrají.

„Doteď jsem přemýšlel hlavně nad utkáním s Jabloncem. V paměti máme poslední zápas na Slovácku, tak celkem víme, co jeden od druhého čekat,“ přemítal Klusáček a dodal, že odvetu o týden později na domácím stadionu jako výhodu nevidí.

Cítíte se jako favorité vzhledem k aktuální formě?

Systém play off je ošidný, tam je to padesát na padesát. Takže vůbec ne.

Čím si vysvětlujete tak skvělou formu? Vyhráli jste pět ze šesti zápasů.

Nabádám hráče k tomu, aby byli pokorní. Na jednu stranu je potřeba si užít chvilky radosti ve fotbale, protože jich je málo a netrvají dlouho. Na druhou stranu se musíme koukat dál a připravovat se na další zápas.

Co říkáte na osmé místo?

Beru to jako velký úspěch. Podzim jsme dohrávali v nějakém stavu, nebylo moc času a bylo moc zranění. Dokázali jsme porazit soupeře, které jsme porazit museli, to bylo pro nás hodně plusové. Teď na jaře se nám podařilo rozjet a dokázali jsme to dotáhnout do prostřední skupiny.

Věříte si na boj o evropské poháry? Je to téma v kabině?

Samozřejmě. Když jsme se dostali do střední skupiny, bylo by špatně, kdybychom se na to dívali, jako že máme splněno.

Jak byste zhodnotil vítězství nad Jabloncem?

Myslím si, že je to zasloužená výhra. Především v prvním poločase byl výkon výborný, kdy Jablonec nevěděl co hrát a my se dostali do rozhodujícího náskoku, který jsme ve druhém poločase kontrolovali. Pak se nám podařilo vstřelit kýženou třetí branku, která už nám dala definitivně klid.

Byl to nejlepší poločas Bohemians pod vaším vedením?

Rád bych se na to podíval, ale pocity ze hřiště jsem měl takové, že by se to dalo říct.

Je výhra o to cennější, že opory jako Pulkrab nebo Jindřišek nenastoupily v základu?

Dívám se na to z pohledu, že Jablonec byl třetí mužstvo v tabulce, je to velmi kvalitní tým. O to víc si výhry cením.

Proč jste udělal tolik změn v sestavě?

Zohlednili jsme to, že vytížení je velké a musíme sestavu rotovat. Na druhou stranu měli zápasové vytížení hráči, kteří se do sestavy moc nedostali a můžeme je využít teď v tom play off systému. Nějaké drobné zdravotní potíže máme, ale hlavní důvody byly taktické.

Jak bude vypadat teď normální týden místo těch anglických?

Dáme dva dny volna, protože toho času na odpočinek bylo minimum a hráči si to zaslouží. Od středy se budeme připravovat jednofázově tak, abychom byli v neděli v plné síle.



Před zápasem vám fanoušci připravili choreo, po něm pak skandovali vaše jméno. Jak si to užíváte?

Já na tohle úplně nejsem, ale rozhodně mě to těší. Chtěl bych jim poděkovat. Nečekal jsem to, nevěděl jsem o tom. Fotbal se samozřejmě hraje pro fanoušky a já jsem rád, že jsme jim během jara, i když neměli přístup na stadion, udělali radost. A doufám, že budeme pokračovat.