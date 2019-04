Nebylo to moc o fotbalu, spíš vítězství obětavosti, řekl Hrošovský

Byl to nakonec rozhodující moment jinak bojovného a až nečekaně napjatého a vyrovnaného duelu. Domácí Havlík stáhl v pokutovém území Kayambu, jenže hlavní arbitr Marek nejprve nechal situaci bez povšimnutí.

Hrošovský věděl, že jakmile šel sudí probírat situaci k videu, může dojít na něj, protože je určený na pokutové kopy. Během ligové sezony už dvakrát proměnil, v obou případech pomohl k výhře nad Opavou – na podzim trefil triumf 1:0, na jaře se podílel na vítězství 2:1.

A prosadil se i na hřišti Slovácka.

„Sice na to gólman Trmal sáhnul, ale kopnul jsem to prudce a skončilo to v síti,“ okomentoval penaltu ze sedmadvacáté minuty Hrošovský.

Plzni se podstatně ulevilo, ale gól zároveň nastartoval do té doby dřímající Slovácko. „Zjednodušilo hru, hlavně ve druhém poločase, hodně hráčů mělo vpředu. Nebylo to ani moc o fotbalu, ale o tom, kam se míč odrazí,“ popisoval slovenský středopolař.

Viktoria nicméně těsný náskok udržela a vybojovala cenné tři body. Navíc udržela čisté konto, což je po předchozích třech utkáních s osmi inkasovanými góly slušné povzbuzení.

„Proti minulému zápasu jsme se museli zlepšit, ale jinak si myslím, že jsme dřív nedostávali tolik gólů. Věděli jsme, že Slovácko hraje o záchranu a půjde do toho naplno, což se taky prokázalo,“ prohlásil Hrošovský. „Moc šancí v utkání nebylo, takže to bylo takové vítězství obětavosti,“ poznamenal.