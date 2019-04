Když kouče Vrbu hráči trápí, v tom je Plzeň mistr. Proč vítězí jen o gól

doma Liberec 1:0: „Na tři body jsme se hodně nadřeli,“ řekl Vrba. Mimo jiné hostující Pešek šel sám na bránu.

venku Olomouc 0:1: Hrálo se ve velkém vedru, když hráče spláchl liják, v závěru rozhodla akce střídajících Zemana s Procházkou.

Zlín 1:0: Videoasistent zkoumal, jestli před gólem Krmenčíka nebyl Řezník v ofsajdu, ale ze záběrů to nedokázal určit.

Karviná 0:1: Krmenčík dal v 6. minutě gól, pak neproměnil penaltu a v závěru domácí málem vyrovnali.

Opava 1:0: Gól padl v závěru z penalty.

Sparta 1:0: Procházka střílel mimo bránu, ale trefil nešťastníka Radakoviče, od kterého se míč odrazil do sítě. „Byli jsme šťastnější,“ řekl Vrba.

Teplice 1:0: „Jeden gól je málo. Měli jsme minimálně čtyři situace, ze kterých jsme měli dát rozhodující branku,“ poznamenal Vrba.

Slovácko 2:1: slova kouče Vrby - „Kdyby nám ve druhé půli dalo Slovácko čtyři góly, tak bychom se nemohli divit.“

Ostrava 0:1: Hrdinou brankář Hruška, zlikvidoval i penaltu.

Karviná 2:1: „V prvním poločase jsme sehráli jeden z nejlepších domácích zápasů na podzim,“ řekl Vrba. Druhý už dobrý nebyl, hosté snížili a hnali se za vyrovnáním.

Opava 1:2: „Výhru možná doceníme až za čtrnáct dní nebo tři týdny, kdy si uvědomíme, že jsme porazili soupeře, který hrál dost dobře,“ zdůraznil Vrba.

Jablonec 1:0: „Měli jsme trochu štěstí v tom, že jsme dali hned z první střely gól,“ uznal Vrba.

Bohemians 3:2: Bohemians za stavu 2:2 nedali gól do prázdné brány, pak inkasovali.

Slovácko 0:1: K výhře pomohla penalta.