Bohemians - Ml. Boleslav 0:0, domácí měli víc ze hry, ale gól v Ďolíčku nepadl

Bohemians po zimní pauze zapisují čtvrtou remízu, podruhé (prvně to bylo při porážce 0:2 s Plzní) neskórovali.

Přitom ne, že by během slunečného sobotního odpoledne neměli možnosti.

Tu největší si vypracovali z tlaku v úvodu střetnutí, když pravý wingbek Kadlec po přetaženém centru z opačného křídla vypálil ostrou přízemní ránu na Mikulce. Ten míč vyrazil jen vedle sebe, kde už ho do odkryté sítě uklízel Hála - jenže v poslední chvíli střelu obětavě zablokoval Suchý.

„Otáčel jsem se, viděl jsem tam Hálu, tak jsem šel při jeho střele dolů do skluzu a pak jsem viděl, že balon letí nad bránu. Měl jsem štěstí,“ přiznal mladoboleslavský stoper.

Klokani pak sice pokračovali v optické převaze, líbivě kombinovali, avšak ve finální fázi jim vždy něco chybělo. Několik nadějných situací zadrbali nepřesnou přihrávkou, dotekem navíc, nešikovným zpracováním.

Jindy zase nepálili dostatečně přesně. Ristovski dvakrát zamířil do Mikulce, který se rozhodně nenudil, vždyť po necelé půlhodině nasbíral už šest zásahů.

To na opačné straně Valeš byl téměř bez práce, Boleslav se většinu zápasu bránila. Poprvé vystřelila na konci poločasu, kdy pálil mimo Kostka, pak se dlouho vůbec nedostávala do hry.

„Nevystoupili jsme do zápasu dobře, Bohemka byla v prvním poločase velice silná, skvělá v tlaku do vápna a centrovaných míčích. Jsem moc rád, že jsme to v defenzivě uskákali,“ konstatoval hostující kouč Holoubek. „Do druhé půle jsme upravili způsob hry a vyznělo to pro nás o něco lépe.“

Bohemians po změně stran jako by ztratili drajv, nápaditost, přestali se do finální třetiny dostávat s podobnou lehkostí jako v prvním dějství. Skoro šest tisíc diváků na tribunách sledovalo ofenzivní trápení obou mužstev, v závěru křečovitou snahu domácích něco s výsledkem udělat.

Příležitost, jako měl v úvodu Hála, už si však nevypracovali, nejzajímavější byla ostrá rána Shejbala, která o metr přeletěla břevno. A málem nezískali ani bod, střídající Kušej v závěru po rychlé rozehrávce unikl až do šestnáctky, kde ale po zasekávačce Valešovu bránu přestřelil. Gólman Bohemians si nedlouho poté přeci jen připsal zákrok, hned dva, ale proti nevýrazným střelám do středu brány.

Mladá Boleslav tak nenavázala na minulé vítězství 3:1 nad Českými Budějovicemi. „Škoda, že jsme z nějaké situace na konci zápasu neskórovali. Bod z venku bereme s respektem, těší mě udržená nula,“ dodal Holoubek.