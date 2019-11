Střelec Lingr lituje remízy s Plzní: Škoda, že z gólu nebyly tři body

„Musíme to brát, jak to je. Je to určitě cenný bod. Musíme být pokorní a brát i tu remízu,“ řekl karvinský odchovanec.



Co říkáte tomu, že jste ukončil dlouhou sérii bez gólu?

Jsem rád, že jsem to protrhl zrovna já. Po Olomouci je to teprve můj druhý gól v lize, navíc proti Plzni. Jen škoda, že to nepřišlo dřív a nebyly z toho tři body.

Věděl jste, že to bude gól, když míč mířil na tyčku?

Při každé mé šanci balon skáče desetkrát po brankové čáře. Pořádně jsem to neviděl, protože jsem šel do skluzu. Naštěstí se to odrazilo do branky.

Poprvé vás vedl trenér Juraj Jarábek. Co změnil?

Nový kouč vždy znamená nový impulz, ale abych pravdu řekl, na to jsme se neupínali. Prostě jsme začali sami od sebe, makáme na trénincích a ten bod je odměna.

Hlavně v prvním poločase jste hráli výborně a soupeře presovali.

Od toho poločasu se musíme odpíchnout. Opravdu byl vydařený.

Čím to, že druhá půle z vaší strany už nebyla v takovém tempu?

Plzeň ukázala, v čem má sílu. Přesouvala hru přes strany, ale my jsme byli kompaktní, dobře jsme bránili, nepouštěli je do šancí a snažili se hrát na brejky. Škoda v tom závěru... Šel bych sám a myslím, že bych to i dal. (usmívá se)

To vás u středového kruhu fauloval Hejda. Neměl dostat červenou?

To nechci hodnotit. Od toho tam je rozhodčí.

Nemrzí vás, že i když jste urvali cenný bod s Plzní, tak jste se propadli na poslední místo, jelikož Opava porazila Mladou Boleslav?

Je to tak, klesli jsme dolů. Teď máme venku Slavii a tam musíme dobře zahrát. Třeba si odtamtud něco odvezeme. Pak však máme dva zápasy, které musíme zvládnout za šest bodů: doma s Olomoucí a v Liberci.