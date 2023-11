Cadu podruhé nastoupil v obraně a opět se trefil: Jen mi vadil sníh

Běžně hrává na kraji zálohy, podporovat útok ale v posledních zápasech zvládal i ze zataženější pozice.

Minulý týden pomohl gólem v Olomouci, kde se plzeňští fotbalisté představili v domácím poháru a zvítězili 3:1. Nová pozice drobnému běžci zatím svědčí, v obou případech srovnával nepříznivý stav.

„Můj gól nás zase nastartoval. Vytvořili jsme si pak šance, dokonce jasné šance, ale bohužel to nevyšlo,“ uvedl.

Zamýšlel jste takovou akci? Jak byste svou trefu popsal?

Byl jsem v dobré pozici a přesně tento záměr jsem měl. Na trénincích to přesně takhle trénujeme a povedlo se to.

I přes vyložené příležitosti se vám vyhrát nepodařilo. Čím to?

Utkání jsme nezačali dobře. Soupeř nám hned na začátku vstřelil gól. My jsme tam měli nějaké šance, ale neprosadili jsme. V druhém poločase jsme trošku změnili náš systém.

Pak přišlo srovnání...

Byli jsme pak i lepším týmem. Třeba Honza Kliment tam měl šanci, ale bohužel jsme žádnou neproměnili. Byl to těžký zápas, ve kterém soupeř velmi dobře bránil. Bohužel se nám další akce nevyvedla a nevyhráli jsme.

Čím si vysvětlujete ten špatný start?

Nevím, chtěli jsme začít hrát aktivně, ale bohužel nás soupeř zaskočil. To se ve fotbale občas stává. Taky byli doma a hned dali gól. My jsme začali pořádně hrát až potom. Možná kdybychom ten gól nedostali, tak jsme se do zápasu dostali rychleji.

V sestavě chyběl Lukáš Kalvach. Jak velké to bylo oslabení?

Samozřejmě nám chyběl, je to velmi důležitý hráč našeho týmu. Při standardkách nám scházel nejvíc, v nich patří mezi nejlepší exekutory v lize. Ale měli jsme jiné hráče, kteří ho měli nahradit... Příště se na něj snad už budeme moct zase spolehnout.