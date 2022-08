Jablonec vyhlíží hit se Slavií. Chtěli bychom ji potrápit, říká asistent

Jablonečtí si po domácí ostudě s „Klokany“ lehce vylepšili renomé remízou 2:2 v duelu 2. kola v Mladé Boleslavi, kde sice dvakrát vedli, ale nakonec brali bod.

Jablonec - Slavia v neděli od 16 hodin ONLINE

„Pro nás to znamená jednoznačně navázat na dobré věci ze zápasu v Mladé Boleslavi směrem do ofenzivy. Ukázali jsme si to na videu a kluci viděli, že když plní věci, které po nich chceme, tak to nese ovoce,“ uvedl na webu jabloneckého klubu Tomáš Čížek, asistent hlavního trenéra Davida Horejše.

„Chtěli bychom Slavii potrápit, musíme ale hrát náročný fotbal, jen tohle může přinést úspěch. Slavia má za sebou těžký týden, nevíme, s jakou sestavou přijede. Určitě změny budou, ale ať je tam kdokoliv, tak hrají prakticky pořád stejný fotbal, hodně náročný, hodně do ofenzivy a hodně na riziko,“ doplnil Čížek.

Fotbalisté Slavie se ve čtvrtek večer prodrali v těžké bitvě po remíze 1:1 v Aténách přes Panathinaikos do závěrečné fáze kvalifikace Evropské konferenční ligy a v Jablonci to budou chtít potvrdit stejně jako minulou ligovou výhru 4:1 nad Zlínem.

Před nedělním šlágrem se Slavií nebude fanouškům kvůli rekonstrukci povrchu umožněno využít při výstupu na jabloneckou Střelnici schody od Kauflandu. Pro vstup na tribunu A tak bude nutné absolvovat cestu po schodech od Červených. Přístup na tribunu B a do sektoru hostů nikterak omezen není.