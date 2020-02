Plzeň pouští záložníka Janoška do Boleslavi, hostování vyprší v létě

Fotbalista Tomáš Sivok zvažuje majetkový vstup do českobudějovického prvoligového klubu, za který dosud hraje. Pokud by...

Plní půl roku starý slib a od prvního jarního kola přidá videorozhodčího i do pátého utkání v každém kole nejvyšší...

Sivok o koupi Dynama: Chceme do Budějovic poháry, pomáhá mi Drobný

Měla to být obyčejná tisková konference před startem jarní části sezony. To by se však nesmělo provalit, že bývalý...