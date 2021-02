Záložník Janošek bude místo Boleslavi hostovat ve Zlíně

11:10

Fotbalista Dominik Janošek v závěru zimního přestupního termínu ukončil hostování v Mladé Boleslavi. Plzeň, které dvaadvacetiletý záložník patří, ho následně poslala do Zlína, kde bude jedna z opor reprezentace do 21 let hostovat do konce sezony bez následné opce.