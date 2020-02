Boleslavským posilám v Čechách schází asijská kuchyně

Teď jsou tu rovnou dva. Na ročním hostování v Mladé Boleslavi se dohodli An Če-čun a Čche Se-jun, oba devatenáctiletí mladíci.



„V Česku i celé Evropě se hraje ve větším tempu a s větším důrazem než u nás. Chci se dostat do velkého klubu a v Česku se mohu adaptovat na evropský fotbal. Jsem tu proto, abych se zlepšil. Věřím, že to pro mě bude v Mladé Boleslavi skvělé,“ řekl pro klubový web An Če-čun, jemuž učaroval krajan Hwang Ui-jo, hrající francouzskou ligu za Girondins de Bordeaux

V rodné Jižní Koreji nastupoval za tým Ulsan Hyundai v juniorské lize, patří také do mládežnických reprezentací. „Líbí se mi i jiné sporty, například lyžování a badminton, ale fotbal je jasně nejzábavnější,“ usmál se An Če-čun.



Sportovní všestrannost v útlém mládí vstřebával také jeho parťák. Čche Se-jun měl jako atlet skvělé výsledky především ve sprinterských závodech, což je dobrá vlastnost i pro fotbalový úspěch.

„Mám rád skoro všechny sporty, kdybych měl kromě fotbalu vyjmenovat další dva nejoblíbenější, tak by to byl stolní tenis a bowling,“ prozradil Čche Se-jun .

Tři legendy na seznamu

V Česku si zatím oba pomalu zvykají. Už ale zjistili, co jim oproti Asii velmi chybí. Postrádají korejské jídlo, české gastronomii ještě na chuť vůbec nepřišli.

Zimní přestupy a hostování v prvoligových týmech

„Ale český fotbal trochu znám. Uznávám Pavla Nedvěda, Petra Čecha a Tomáše Rosického,“ jmenoval Choi Seyun tři legendy. „Prostřednictvím médií vždy sleduji evropské šampionáty.“



Fotbalové přípravy prvoligových týmů v zimě 2020

Korejský mladík i díky tomu dobře ví, že ho kromě odlišné stravy čeká i úplně rozdílné fotbalové prostředí.



„V Evropě jsou fotbalisté větší, mohutnější a svalnatější. A dalším rozdílem je, že u nás nastupují spíše starší hráči. Mladí nedostávají moc příležitostí,“ postěžoval si Čche Se-jun. „V Česku mladí mohou, pokud jsou šikovní, hrát klidně v prvním týmu. Proto jsem připravený poctivě na tréninku pracovat, abych se zlepšoval a ve fotbalové kariéře se posunul dál.“

Pokud se to podaří, vydělá i Mladá Boleslav.