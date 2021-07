Vašulín se opět dočkal gólu v premiéře, radost kazí jen ztráta

V duelu s pražskými Bohemians, v němž si dnes třiadvacetiletý útočník odbyl premiéru v české nejvyšší soutěži, také hned vstřelil gól a zápas dokonce skončil stejným výsledkem jako před třemi lety.



Co na tom, že tentokrát své čekání na úvodní gól sezony o deset minut zkrátil na pouhých 14 minut a že na rozdíl od utkání na Žižkově, kde se prosadil z penalty, byl tentokrát úspěšný zakončením hlavou?!

„Dát hned ve svém prvním ligovém utkání gól a pomoci k bodu, s tím spokojený jsem. Jen mi trochu kalí radost, že to byla jen remíza, myslím si, že Bohemka skoro žádné šance neměla,“ uvedl první střelec Hradce v 1. lize po čtyřech letech.



Vašulín přišel do Hradce před minulou sezonou z již zmíněné Chrudimi a hned od začátku ukazoval, že bude pro tým výraznou posilou. Na první branku sice čekal „až“ do druhého zápasu. Vstřelil ji v Jihlavě, po tomto utkání ale zároveň začala jeho delší zdravotní absence. Musel během ní vynechat sedm druholigových zápasů, přesto do konce postupové sezony stihl dalších sedm branek.

I tím se vyšvihl do základní jedenáctky pro vstup do prvoligové sezony. Završil tak svoji pouť, kterou v Chrudimi před lety začal ve 3. lize. „Ligu jsem nikdy nehrál, abych pravdu řekl, stále nevím, co od toho mám očekávat,“ vypravoval po zápase s Bohemians, ve kterém na hřišti vydržel až do 90. minuty. „Svou typologií bude nepříjemný pro každou obranu. Můžeme se o něj opřít, můžeme naši hru zjednodušit a to nám sedí. Takový hráč je pro nás v tuto chvíli poklad,“ řekl o Vašulínově výkonu Miroslav Koubek, kouč Hradce.



Prvoligovou premiéru si rodák z Hlinska užil se vším všudy. Byť Hradec musí hrát domácí zápasy v mladoboleslavském azylu, což přece jen omezuje počet jeho fanoušků v hledišti, Vašulín byl z premiéry, kterou vidělo něco přes 1 200 diváků, nadšený:

„Když jsme šli na hřiště, tak jsem měl husí kůži. Po takové době, co jsme hráli bez lidí... Je tady krásný stadion, diváci jsou blízko. Bylo tady dost fanoušků z Hradce i z Bohemky a utkání mělo super atmosféru. Chtěli bychom jim za to poděkovat a doufám, že sem budou jezdit.“

V samotném zápase se podle útočníka ukázalo, že by Hradec nemusel mít neřešitelné problémy s tím, jak se mezi elitou udržet: „Z naší strany to byl slušný výkon. Byla to těžká práce, ale podle mě jsme ukázali, že na ligu máme.“

Mrzelo ho jen to, že si jeho tým na začátku druhé půle nechal dát gól po rohovém kopu: „Připravovali jsme se na to, škoda toho rohu, je to černá kaňka na našem výkonu.“

Vašulín je přesvědčen, že nebýt této situace, jeho tým by vyhrál. „Bohemka měla snad dvě střely za zápas a skoro žádnou výraznou šanci. Na druhou stranu musím říct, že z našich šancí, co jsme měli, je jeden gól málo,“ poznamenal.

Ke kvalitnímu výkonu týmu a i jeho vlastního podle něj pomohla i letní příprava, v níž trenér Koubek hodně dbal na fyzickou kondici. „Hlavně první dva týdny to bylo hodně o běhání, ale věřím, že se nám to vrátí,“ uvedl první střelec Hradce v nové sezoně.