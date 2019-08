Debut proti Slavii, kde vyrůstal. Van Buren? Problém, poznal hned Stropek

Byl jedním ze tří hráčů, kterým trenér František Straka dal proti Slavii poprvé příležitost hrát v karvinských barvách. Kromě něj měli premiéru i brankář Libor Hrdlička a záložník Vukadin Vukadinović.

Stropka nepřekvapilo, že byl v základu vedle Milana Rundiće. „Upřímně? Tak trochu jsem počítal s tím, že bych se mohl ukázat, protože Martin Kouřil se během týdne zranil,“ zmínil dalšího středního obránce v karvinském kádru.

Největší potíže mu dělal útočník Mick Van Buren. Ostatně ten se v první půli dvakrát dostal za karvinskou obranu a sám běžel na brankáře Hrdličku. Jednou ho gólman vytlačil do strany a byl z toho roh, podruhé střílel do boční sítě.

„Měl jsem velké problémy s tím, jak za nás Van Buren zabíhal,“ přiznal Daniel Stropek. „Ale ve druhé půli jsme souhru s Milanem Rundićem zlepšili.“

Spoluhráči ani kouč nemuseli o přestávce Stropka na chyby nijak upozorňovat. „Sám jsem věděl, že to musím spravit. Snažil jsem se, aby se tolik nerozbíhal za obranu. Zlepšili jsme to a gól jsme nedostali. To je hlavní.“

Přitom slávisté měli spoustu šancí, kopali penaltu, trefili břevno i tyč. „Takový zápas jsem dosud nezažil,“ řekl Stropek. A s úsměvem dodal: „Škoda, že jsme ještě nedali gól...“

František Straka uznal, že pro Stropka hned první ligový zápas proti takovému soupeři byl mimořádně náročný.

„Naposledy hrál druhou ligu v Sokolově a ještě o záchranu,“ připomněl kouč jeho předchozí působiště. „Měl to hodně těžké. Potřeboval dost času, než si zvykl na tempo a kvalitu útočníků. Věřím, že mu ten zápas pomůže psychicky. Daniel má budoucnost a také proto jsme ho získali. Musí však na sobě ještě více pracovat.“

Stropek doufá, že bod pomůže psychicky celému mužstvu. „Ukázali jsme, že i proti takovým velkým týmům umíme, nebo můžeme hrát. Teď v Olomouci bychom klidně mohli bodovat naplno a odrazit se k ještě lepším výsledkům,“ dodal stoper.