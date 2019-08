Karviná vydřela se Slavií první bod. Pomůže nám to, věří trenér Straka

Karvinští poslali do utkání hned tři hráče, pro které to byla ligová premiéra v karvinském dresu – brankáře Libora Hrdličku, stopera Daniela Stropka a záložníka Vukadina Vukadinoviće.



„Zásadní bylo, že jsme do branky postavili Hrdličku. Dal jsem na svůj pocit,“ řekl karvinský trenér František Straka. „Chtěl jsem udělat nějakou změnu a ten tah stoprocentně vyšel.“ Připomněl, že už na jaře v Praze proti Spartě poslal do branky nečekaně Pastornického a Karviná vyhrála 3:1.

Obránce Stropek dostal šanci, jelikož Kouřil se v průběhu týdne zranil. A Vukadinović, který přišel teprve v týdnu? „Přijel nadšený. Byl tady dva dny, což je na seznámení s týmem hodně málo, ale charakterově je to výborný kluk,“ odpověděl Straka. „Dlouho nehrál ostrý zápas, což na něm bylo vidět. Vydal se a dál už to nešlo, takže jsem ho střídal, ale bude to lepší a lepší.“

Rozhodující byl pokutový kop, který sudí Machálek nařídil za ruku Ndefeho. Souček z něj ve 25. minutě střílel vedle branky.

„Věřil jsem si,“ řekl slávistický záložník Tomáš Souček, který před tím letos všech šest penalt proměnil. „Viděl jsem, že tam gólman jde, chtěl jsem víc přitvrdit a prostě mi to sjelo. Bylo otázkou času, kdy nějakou neproměním. O to víc mě mrzí, že jsme pak nedali nějaké góly.“



Straka připustil, že penalta domácí rozhodila. „Slavie přidala, měla šance, ale držel nás Libor (brankář Hrdlička). Kluci odevzdali maximum. Cením si, že jsme ten zápas odehráli vzadu s nulou a že už na svém kontě nemáme nula bodů. Určitě nám to pomůže psychicky,“ řekl František Straka.



Do obrovských šancí se dostal Van Buren, když dvakrát šel sám na brankáře Hrdličku. Navíc trefil tyč. Souček přidal břevno a v dobré pozici neuspěl ani Masopust.



„Když tam za nás Van Buren zabíhal, měl jsem s tím velké problémy,“ přiznal karvinský stoper Daniel Stropek. „Ale ve druhé půli jsme souhru s Milanem Rundićem zlepšili.“

Pořádně rušno bylo i v nastaveném čase, kdy sudí konzultovat s videorozhodčím souboj Stropka se Součkem. Ten je přesvědčený, že ho karvinský obránce fauloval.

„Samozřejmě že vám zatrne, ale vůbec jsem nevěděl, oč šlo. Až po utkání jsme se o tom bavili. Možná to faul byl, ale Souček prý byl v rozhodující chvíli kolenem v ofsajdu,“ řekl Straka.