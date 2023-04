Liberecký záložník Frýdek se střelecky probudil, k hattricku scházel kousek

V prvním zápase aktuálního ligového ročníku se trefil na Spartě, ze které na sever Čech přestoupil. A od té doby nic.

Na další vstřelenou branku si Christian Frýdek musel počkat téměř devět měsíců. Tři kola před koncem základní části slavil proti Brnu v neděli hned dvakrát.

„Je to úleva, už jsem si dělal hlavu, že se mi střelecky nedaří. Jsem rád, že to přišlo v takhle důležitém zápase, že jsem pomohl týmu a nechali jsme Brno za sebou,“ řekl čtyřiadvacetiletý člen fotbalového klanu Frýdků, kterého během sezony trápily i zdravotní problémy. „Teď už jsem úplně fit, postupem času i víc hraju a cítím se mnohem líp,“ dodal.

Liberecký Slovan do zápasu se Zbrojovkou na domácím stadionu U Nisy vstoupil ve velkém stylu. Několik vyložených šancí v úvodu sice zahodil, ale mezi 23. a 33. minutou rozhodl souboj tabulkových sousedů třemi brankami. Skóre otevřel Frýdek navzdory nevysoké postavě hlavou po přizvednutém centru Ghaliho.

„Taky bych si netipl, že dám gól hlavou, ale viděl jsem, že Ghali centruje a trenéři nám před zápasem říkali, že Brňané nezachytávají hráče. Předpokládal jsem, že by se ke mně mohl míč odrazit, a trefil mě do hlavy,“ usmíval se Frýdek.

Liberecký záložník Christian Frýdek oslavuje se spoluhráči vstřelený gól.

Brzy poté se trefil Tupta a na 3:0 zvyšoval opět Frýdek parádní střelou z hranice vápna, po níž se brankář Berkovec natahoval marně. „Můj druhý gól už byl chtěný, s trenérem Harantem podobné věci nacvičujeme na tréninku,“ popsal.

Zkraje druhého poločasu mohl svůj skvělý výkon vyšperkovat hattrickem, ale sám před brankářem ještě posunul míč na Olatunjiho, jenž z hranice vápna trestuhodně minul odkrytou branku. „Pak jsem si říkal, že jsem možná mohl vystřelit, ale Victor stál v lepší pozici, a tak jsem mu přihrál. Škoda, že to nedal,“ litoval tvořivý hráč.

Frýdkovo gólové probuzení potěšilo i trenéra Luboše Kozla. „K dobrému výkonu potřebuje i zdraví a herní praxi a jsem rád, že mu to konečně vyšlo a dal dvě branky. O přestávce jsem na něj apeloval, aby měl motivaci dát hattrick, a ve druhém poločase si o něj mohl říct, ale on je hráč, který chce spíš šance připravovat, a tak to vyřešil, jak to vyřešil,“ řekl Kozel.

Liberec po změně stran spálil několik jasných šancí a místo, aby svůj náskok navýšil, v závěru nakonec přišel o čisté konto. Po standardní situaci hostů si Rondič hlavou vstřelil vlastní gól.

Další zápas hrají Severočeši ve středu v Mladé Boleslavi proti Hradci Králové a základní část zakončí v neděli doma atraktivní bitvou proti Spartě. „Teď se soustředíme jen na Hradec. Když ten zápas zvládneme, definitivně se udržíme v prostřední skupině a Sparta pro nás pak bude za odměnu,“ říká Frýdek.