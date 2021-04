Nepamatuji horší výkon, láteřil českobudějovický trenér Horejš

„Je to obrovské zklamání,“ neskrýval domácí trenér David Horejš své rozhořčení.



V prvním poločase Jihočeši hrozili zejména ze standardních situací. „Hráli jsme tak, jak jsme si řekli. Byli jsme aktivní, kontrolovali jsme míč a vytvořili si příležitosti ke skórování,“ zmínil kouč. Ve druhém poločase se však hra Dynama rozpadla a Brno toho dokázalo dokonale využít ke dvěma přesným trefám. Nejprve se v 56. minutě po rohovém kopu trefil volný Jiří Texl a potom v 86. minutě proměnil penaltu Antonín Růsek.



Korigovat skóre mohl na domácí straně Dame Diop, který nastoupil od začátku zápasu. Jeho akce vypadala slibně, ale střílel už z velkého úhlu a brankář Brna s jeho pokusem neměl moc práce. O pár minut později se po rohu dostal k balonu Lukáš Havel, ale hlavičkoval jen těsně vedle tyče.

„Za výkon ve druhém poločase bych se chtěl omluvit všem fanouškům. Jsem neskutečně zklamaný, co někteří hráči ve druhé půli předvedli. Za dobu, co trénuji, tak nepamatuji horší výkon. Směrem dopředu jsme byli žalostní,“ nebral si David Horejš servítky.

Podobně včerejší nezdar viděl i záložník Filip Havelka. „Z naší strany to byl zápas dvou rozdílných poločasů. Ten první snesl měřítko, dostali jsme Brno pod tlak. Ve druhé půli na nás padla lehká deka, ze které jsme se nedokázali dostat. Z naší strany to bylo hodně špatné. Bylo tam hodně nepřesností, nedokázali jsme udržet balon. Brno mělo i standardky, při kterých jsme nedokázali míč dát pryč, to nás dostalo pod tlak,“ přemítal. Dynamo už tak osm utkání čeká na výhru.



„Jak z toho ven? Střílet góly, to nám teď chybí. Ale musíme se na to zaměřit a také být nebezpeční ve vápně,“ doplnil 23letý fotbalista.