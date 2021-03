Není náhoda, že jsme dole, říká záložník Texl o trápení Zbrojovky

Remíza přišla po nadějném poločase, po němž hosté vedli, a po jejich zahozených tutovkách v závěru. V nichž se aktivní hrou snažili strhnout vedení na svoji stranu.

„Měli jsme hodně šancí, pro nás je to velké zklamání. Věděli jsme, že tři body nás dostanou zpátky do hry, že Boleslav nám (v pátek) neutekla. Nečekali jsme, že ztratí dva body s Pardubicemi. Bohužel jsme toho nevyužili, dál jsme dva zápasy za Boleslaví a zápasů ubývá,“ uvědomuje si brněnský záložník Jiří Texl, který Zbrojovku v Příbrami poslal do vedení.

To ale neudržela kvůli špatnému nástupu do druhé půle. Na střely na branku hosté vyhráli 6:4, na rohové kopy dokonce 15:4, přesto hráli pouze nerozhodně. V 56. minutě vyrovnal a tím i uzavřel skóre Radek Voltr.



„Zase jsme nedokázali hrát zodpovědně a koncentrovaně celých 90 minut. V prvním poločase jsme soupeře přehráli, tam jsme měli rozhodnout, to se ale nestalo. Ve druhé půli jsme se nechali zatlačit, před gólem jsme udělali chybu. Věděli jsme, že dnes máme sílu na to, abychom dokázali vyhrát, nechtěli jsme hrát na remízu, bohužel se to nepovedlo,“ lamentoval brněnský trenér Richard Dostálek.

Kdo dá dva góly, hraje střed

Dostálkův tým nevyhrál už sedm zápasů v řadě, a přestože ve hře je matematicky ještě dost bodů, hrozba sestupu se nad ním vznáší stále výrazněji. „Každý máme v hlavě, že to nevypadá dobře. Sice se pořád říká, že zbývá dost zápasů, ale s takovým tempem, jakým sbíráme body, to je složité,“ uznává Texl.

Připomíná, že sehrát svoji roli může v nejbližší době i los; po reprezentační přestávce hraje Mladá Boleslav s Příbramí a Brno se Slavií. „Máme silné soupeře. Když bude den, dá se s nimi udělat třeba bod, ale my ty body sbíráme moc pomalu,“ říká.



Především však Texl férově uznává, že ani los, ani míra klopýtání protivníků nehrají ve zbrojováckém úpadku takovou roli jako vlastní výkony.

První na řadě je mizerná produktivita mužstva, jehož nejlepší střelec Antonín Růsek má na kontě dál jen tři góly. „Není náhoda, že jsme tam, kde jsme. Když nebereme Slavii, která je jinde, tak většina týmů umí dát dva nebo tři góly za zápas. My jsme tohle dokázali na jaře jen jednou, a to v Opavě. Nemůžeme ubránit všechno, gólman taky nechytí každou šanci, nám se čistá konta nedaří držet, takže na 1:0 se to taky nedaří. Kdo zvládne dávat dva góly, ten je nahoře nebo ve středu tabulky. My ne. Vepředu máme spoustu hráčů, nikomu to tam ale nepadá,“ přiznal 28letý záložník.



Na tréninku to Růsek trefuje

Trenér Dostálek k problému v zakončení přičítá i psychický tlak. „Jestliže kluci hrají pod takovým tlakem dva až tři měsíce, tak se to na nich projeví. To jsou ty hlavní důvody, proč jsme tam, kde jsme,“ uvedl na tiskové konferenci.

V Příbrami mohl v nastaveném čase rozhodnout netradiční střelec Lukáš Endl ranou z dálky, kterou mu gólman vyrazil, víc ale o momentální střelbě Zbrojovky vypověděla Růskova šance z 89. minuty. Na malém vápně si krásně našel centr ze strany, hlavičkoval prakticky sám, ale vedle.

„Kdyby byl Tonda v pohodě, v jeho fazoně z druhé ligy, zaletěl by balon pěkně k tyči a radovali bychom se. Takhle minul těsně tyč. Je to deka, fotbalové štěstí, dá se tomu říkat různě. Na tréninku, když děláme tyhle centry, z pěti z nich dá čtyři góly. V zápase se tam dostane a bohužel mu to tam nepadne,“ vypráví Texl.

Nálada v šatně Zbrojovky není podle něho ještě odevzdaná. „Do každého zápasu jdeme s tím, že se to ještě dá zvládnout. Děláme pro to maximum, i když se soupeřům i vyrovnáme, tak je to bez gólů,“ přemítá Texl.

Na dálku sleduje i počínání Opavy, za kterou dříve hrál a je do sestupových vod namočená ještě víc než Zbrojovka.

„Na těch mančaftech dole to leží,“ soudí. „Opava hodně posílila kádr, její hra se zlepšila, ale góly taky nedává. A to přesto, že jim přišel do útoku Smola. Pro ty mančafty, které se dostaly dolů, je strašně těžké vyškrábat se nahoru,“ uvědomuje si Texl.