Bod z "jarní" premiéry potěšil, hra brněnských fotbalistů ale kulhala

„Ondra Vaněk mi to tak trošku předpověděl už den nebo dva před zápasem. Já na to taky myslel a s asistentem trenéra Petrem Maléřem jsme se o tom před zápasem bavili,“ smál se jediný brněnský střelec, jehož chvíle přišla ve 39. minutě při standardní situaci. Právě Vaněk mu zleva posadil míč na hlavu a Pernica se z malého vápna nemýlil. „Když Zbrojovka naposledy postoupila do první ligy, tak jsem taky dával gól hned v prvním zápase proti Slovácku,“ vybavil si okamžik z léta 2012.

Pernica je přitom spíše svátečním střelcem. V kariéře si za 220 ligových startů připsal teprve patnáctý zásah. „Hodně lidí mi připomínalo, že málo střílím góly. I pan Maléř mi to říkal, tak tady to má a vezeme si bod,“ rozdával Pernica úsměvy.



Že bude jedním z důležitých aspektů na brněnské cestě k záchraně, přitom potvrdil nejen svým gólem. Od začátku druhé půle musel také plně převzít roli dirigenta defenzivy místo zraněného kapitána Pavla Dreksy.

„Každý zásah do sestavy je nepříjemný. Řešili jsme o poločase s Pavlem, kolik ještě vydrží, a o střídání si řekl sám. Bylo by zbytečné nechávat ho tam delší dobu,“ přiblížil dění v kabině brněnský trenér Richard Dostálek. Dreksovo zranění blíže nespecifikoval. „Zásah to ale nebyl tak složitý, protože jsme měli nachystanou i variantu stoperské dvojice Jakuba Šurala s Pernicou, takže řešení bylo jednoznačné,“ objasnil.

Luděk Pernica

Pevná defenziva, odříznutý útok

Právě nové stoperské duo však mělo svůj podíl na vyrovnávacím gólu Marka Matějovského ve druhém poločase. „Pavel je hlavní lídr, dirigent. Nechci říct, že to podle toho na začátku druhé půle vypadalo, ale nechytli jsme ho, stejně jako v prvním poločase. Pak se to s námi docela dlouho vezlo,“ přiznal sebekriticky Pernica. „Gól vyčítám organizaci celé obrany i brankářovi. Jestliže je nebezpečný hráč na hranici pokutového území, má silnou pravou nohu a umí chytře vystřelit, tak když se dva naši hráči nechají udělat a zbaští mu zaseknutí míče, je to hrozná chyba,“ zlobil se Dostálek.



Podobně okatých chyb předvedli Brňané v zápase minimum, důraz na defenzivu ovšem omezoval jejich útočné snažení. Osamocení ofenzivní hráči museli často čekat na podporu a presink Boleslavi, ordinovaný velezkušeným koučem Karlem Jarolímem, dělal hostům problémy.

„Neviděl jsem to z pohledu televizních kamer, ale vycházeli jsme z kompaktního bloku a v momentech, kdy jsme šli napadat nebo jsme byli zatlačeni soupeřem, samozřejmě vznikala mezera. Navíc Boleslav hrála velmi rychle,“ vysvětloval Dostálek. „Dovolím si říct, že průběh byl v režii domácích. Hodně drželi míč a přečíslovali nás po stranách. Neměli ale moc vyložených šancí,“ hodnotil Pernica.

Zbrojovka byla přesto v závěru blíže výhře, když přímý kop střídajícího Šimona Šumbery zatřásl domácím břevnem. „S výsledkem jsme spokojeni, ale s předvedenou hrou ne. Je pořád na čem pracovat a utkání nám ukázalo, jakou cestou se chceme ubírat. Pro začátek to není špatný výsledek, ale musím připomenout, že Boleslav byla fotbalovější a na míči kvalitnější než my. Bod tak bereme všemi deseti,“ uznal Dostálek.

Ten musel řešit velkou nepříjemnost už před utkáním. Při absenci dvou nejvytěžovanějších útočníků Jakuba Přichystala s Antonínem Růskem sáhl do dorostenecké kategorie a vyslal na hrot osmnáctiletého Daniela Filu. Útočník, který dosud v lize odehrál pouhých 18 minut, ve své úloze podle trenéra obstál.

„Odehrál vynikající utkání. Je to mladý, perspektivní hráč, na kterém se dá stavět. Je to hrotový útočník a je tam od toho, aby podstupoval souboje o míče po zemi i ve vzduchu,“ poznamenal Dostálek. „Ale není to jen o jeho postavě, aby nám vyhrával souboje. Umí hrát i nohama a několikrát to v zápase předvedl. Je potřeba, aby posbíral více zkušeností, nabral sebevědomí, a myslím si, že jeho výkonnost půjde nahoru,“ doplnil kouč.

Debut v dresu Zbrojovky si pak odbyli levý bek Timotej Záhumenský a střední záložník Jiří Texl. „Timo Záhumenský naskočil od poločasu a popasoval se se svou rolí velmi dobře. Jirka Texl přišel v závěru a přinesl svoji fotbalovost, což bylo jednoznačně vidět. Oni i další střídající hráči přinesli na hřiště kvalitu,“ chválil Dostálek.

Jejich služeb bude chtít využít i v dalším zápase v pátek doma proti průběžně pátému Liberci, v němž se bude muset obejít bez vykartovaného křídelníka Adama Fouska. Brno v této sezoně nasadilo už třicet hráčů, ideální sestavu však stále hledá.