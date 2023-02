Šest gólů? Skvělé, že pálili i útočníci. Kuchta už to potřeboval, řekl Priske

„Odehráli jsme nejlepší zápas v roce 2023,“ poznamenal dánský kouč, když ve skromném tiskovém centru v Ďolíčku hodnotil nejvyšší sparťanskou výhru sezony.

Čím si vysvětlujete výrazný výkonnostní skok ve srovnání s prvními jarními duely?

Těžko lze jednotlivé zápasy porovnávat, protože byl každý trochu jiný. Navíc si myslím, že i z posledního utkání s Boleslaví jsme si mohli vzít celou řadu pozitiv, dali jsme čtyři branky a zvítězili jsme, i když vím, že někteří z vás byli k naší hře kritičtí.

Tentokrát jste předvedli sebevědomý výkon.

Moc si toho cením. Vím, že fotbalově, technicky i takticky máme mužstvo na vysoké úrovni, ale často nás trápila naše mentalita. Tentokrát si ale kluci zaslouží velkou pochvalu, byli skvělí, správně zareagovali, když soupeř na startu druhého poločasu srovnal. Neotřáslo to s nimi.

Bohemians dosud na jaře drželi nulu, ale vy jste je zpražili šesti góly. Co na to říkáte?

Super! A je skvělé, že se prosadili i útočníci, hlavně Kuchta už gól potřeboval - trefu v prvním poločase mu sudí kvůli ofsajdu neuznali, pak se připletl k penaltě a branku si potom fakt zasloužil. Jiné je to u Haraslína, který dlouhodobě hraje v úžasné formě. A jsem šťastný i za Minčeva, který klidně mohl být naštvaný, že po dvou gólech v minulém utkání zase nebyl v základní sestavě, ale netrucoval, vletěl na hřiště a skóroval.

Dařilo se vám ze standardních situací, které přitom domácí dosud bránili velmi dobře.

Což je další cenný bonus. Musím vyzdvihnout Luboše Loučku, mého asistenta, který s týmem na standardkách pracuje. Zaslouží si uznání.

Ve vyhecovaných chvílích utkání jste se nenechali unést, byť Kuchta i Čvančara si v některých situacích nenechali od soupeřů nic líbit. Jak důležité bylo udržet emoce?

Vidíte, Čvančaru jsem v předchozí odpovědi zapomněl zmínit, přitom vím, že zrovna on se na tyto tiskovky občas dívá a pochvalu si taky zaslouží... (úsměv) A emoce? Jsem rád, že se kluci poučili. Jak Kuchta, tak Čvančara v úvodu sezony pykali, dostali červené karty a nemohli hrát, tentokrát se ovšem i ve vypjatých chvílích drželi a svou energií naopak pomohli celému týmu. Mimochodem, na Čvančaru to v prvním poločase z mého pohledu byla jasná červená karta...

Dvěma góly přispěl k vítězství kapitán Krejčí, jenž podruhé v řadě nastoupil v obraně. Nestává se z něj při zapojení Kairinena do zálohy definitivně stoper?

To bych neřekl, protože Láďa je velký univerzál. Je obrovská výhoda, že dokáže zahrát jak v záloze, tak i ve stoperské trojici. Navíc vždy na vysoké úrovni. Oceňuji, jak tým mentálně táhne, jakou coby kapitán nese odpovědnost, jsem s ním vážně spokojený.

S čím ale asi úplně spokojený být nemůžete, je defenzivní hra týmu. Ani napotřetí jste neudrželi čisté konto.

Pravda, i když po takovém zápase je složité být s něčím nespokojený. Každopádně oba inkasované góly jsme mohli v defenzivě řešit lépe. I v kabině jsem klukům říkal, že důležitá je výhra na půdě těžkého soupeře a že zápasy s nulou přijdou, tím jsem si jistý. Na druhou stranu čisté konto nevnímám jako nutnost, zato výhry ano.

Soupeře jste zejména v první půli zatlačili i díky účinnému presinku na útočné polovině. Takhle si hru Sparty představujete?

Určitě jde o důležitý aspekt naší hry, ale ne vždycky ho lze praktikovat. Záleží i na hře soupeře, protože někteří - se vším respektem - jednoduše nechtějí rozehrávat vzadu po zemi a raději nakopávají míče dopředu. Naši stopeři pak podstupují složité a vyčerpávající souboje, zatímco záložníci se perou o druhé odražené balony. Ano, presink je důležitý, ale vždycky souvisí i s tím, jak se prezentuje váš protivník.