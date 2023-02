Za gól se musím pochválit, byl pěkný, usmíval se rozjetý sparťan Haraslín

Haraslín po změně stran nádhernou brankou vrátil Spartě v Ďolíčku vedení a nasměroval ji k přesvědčivému výsledku.

Připustil, že dřív by sparťany brzké vyrovnání soupeře po rozehrání poločasu zaskočilo.

„V minulosti by nás to rozhodilo, ale je vidět, že jsme mentálně silnější a umíme s tím pracovat. Gól Bohemky nás neovlivnil, naopak jsme dál hráli svou hru,“ těšilo Haraslína.

„A nakonec jsme gólů dali šest.“

On se postaral o ten druhý, možná klíčový. Na hranici vápna se ze vzduchu opřel do Kairinenova centru z rohového kopu. Míč zaplul do protějšího horního rohu, krásná trefa.

„V kabině jsem vtipkoval, že jsem se jen řídil pořekadlem ‚když nevíš co s míčem, vystřel‘. Nechtěl jsem si balon zpracovávat, protože jsem se hrozně bál brejku, tak jsem vypálil,“ líčil Haraslín. „Gól to byl pěkný, musím se pochválit. Ale výhra je důležitější.“

Pro Spartu na jaře druhá, po remíze 1:1 v Olomouci dala čtyři branky Mladé Boleslavi a teď řádila znovu.

Minule se Haraslín neprosadil, což je v kontextu jeho posledních zápasů velká výjimka. Když totiž započítáme i přípravu, tak se v deseti utkáních radoval z gólu devětkrát.

Trefil se ještě na podzim v lize proti Slovácku (4:0), pak do sítě Českých Budějovic (1:0), následně v poháru v Ostravě (3:2). Dobře vstoupil i do nového roku – dva góly dal Žilině (3:1), jeden Stuttgartu (2:0) i Salcburku (1:2), jásal rovněž v generálce s Norimberkem (3:1).

„Je to super. Těší mě, že se střelecky prosazuju, ale je to zásluha celého týmu,“ pochválil Haraslín spoluhráče. „Hrajeme dobře, cítíme se dobře, zápasy hrajeme efektivně a to je důležité. Musíme dál nahánět soupeře a sbírat body, proto je důležité každé vítězství, ať už je to jedna nula, nebo šest dva.“