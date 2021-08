Trenér bod se Spartou bere. Zasloužili bychom si tři, míní střelec Dostál

Právě on vedení nad Spartou v závěru prvního poločasu po krásné akci zařídil. Ze situace vyplynulo, že Dostál zůstal na hrotu ve vápně a tak mohl od přihrávku od Davida Puškáče pohodlně uklízet do prázdné brány.

To byla v Ďolíčku euforie!

„Po Puškyho přihrávce už to byla lahůdka,“ pochvaloval si Dostál.

Zkušenému bekovi navíc branka chutnala o něco víc, jelikož vyrostl ve Slavii. Navíc podle svých slov ani v mládeži se proti Spartě moc neprosazoval. „Jestli byly ty góly dva, tak je to moc,“ smál se. „Pro každého hráče je gól proti Spartě i proti Slavii něco extra. Do konce života mi ho nikdo nevezme. Jsem za něj moc rád,“ líčil.



Se ziskem pouhého bodu však tolik spokojený nebyl.



„S odstupem času ho asi oceníme víc,“ přemítal. „Ve mně převládá zklamání, že nejsou tři. Nechci říct, že to je ztráta, aby to nevyznělo nabubřele, ale za předvedený výkon jsme si klidně tři body zasloužili. Odehráli jsme výborné utkání.“



Hlavně před přestávkou, jak už jsme zmínili, Bohemians hráli báječně. Ze svých šancí mohli vytěžit i víc než jeden gól, po změně stran byli zase rádi, že neinkasovali znovu po břevnu Adama Hložka.

„Jít to níž, byl by to gól kola a my bychom byli smutní,“ ví Dostál. „Bylo by hodně nepříjemné dostat další branku,“ pravil trenér Luděk Klusáček.



Bohemians - Sparta 1:1 lídr ligy poprvé nevyhrál, bod zachraňoval Pavelka

Kouč Bohemians se v přijetí remízového výsledku se svým kapitánem trochu rozcházel.

„V první půli jsme byli o něco lepší, ve druhé nás už Sparta přitlačila, proto remízu považuju za spravedlivou,“ uvedl Klusáček. „I přesto, že jsme byli ve vedení, což bývá vždycky ztráta, bod musíme brát.“



Jeho i Dostála mrzela vyrovnávací branka Davida Pavelky po rohovém kopu. „Škoda, ale je potřeba uvědomit si, že Sparta kromě toho měla několik nebezpečných příležitostí a Patrik Le Giang nás podržel,“ řekl trenér.

Bohemians tak z úvodních čtyř kol, v nichž neměli zrovna jednoduchý los, vytěžili tři body za tři remízy. Je to v pořádku, nebo je to málo?



„Je to průměr,“ pravil Klusáček. „Herní projev jde nahoru. Hradec (1:1) se nám nepovedl, s Plzní (1:2) jsme body ztratili, v Jablonci (2:2) určitě ztratili výhru a se Spartou je zisk odpovídající.“



„Upřímně to bylo na víc bodů,“ namítl Dostál. „Ve třech zápasech jsme vedli, navíc proti silným soupeřům, co budou atakovat top pětku.“

Bohemians neudrželi náskok doma proti Plzni, potom v Jablonci a teď ani se Spartou... Výkony ale předvedli kromě prvního kola povzbudivé.

„Nicméně to, že se nám relativně daří proti silným soupeřům, nesmí znamenat, že proti týmům, které jsou papírově slabší nebo na naší úrovni, týmům ze středu tabulky, to přijde samo,“ upozornil.



Před reprezentační přestávkou vyzvou Klokani ještě v Ďolíčku coby hosté Pardubice a následně doma Teplice. Po zápasech národního týmu hrají se Zlínem a v půlce září další domácí derby se Slavií.

„Musíme aktivně a náročně hrát s každým. Pak věřím, že body budou naskakovat po třech, ne jen po jednom,“ uzavřel Dostál.