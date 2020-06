Novinky v Bohemians, kouč Klusáček a kapitán Jindřišek prodloužili smlouvy

Vršovický celek o tom informoval na svých webových stránkách.

Devětatřicetiletý záložník Jindřišek působí v Ďolíčku už přes deset roků, v lednu 2009 přišel nejprve na hostování, které se po postupu do nejvyšší soutěže změnilo na přestup.

V sezoně 2011/12 zažil pád do druhé ligy, z které se Bohemians okamžitě vykopali zpět mezi elitu. Tam působí dodnes a už si je lze jen těžko představit bez Jindřiška.

Bojovný fotbalista odehrál v lize téměř 350 zápasů, v pražském klubu je kapitánem. Když loni v květnu hrozila Bohemians baráž, Jindřišek v nastavení posledního nadstavbového zápasu s Opavou vyrovnal na 1:1 a poslal do baráže Příbram.

„Jsem rád, že jsem mohl prodloužit smlouvu o další rok a můžu pokračovat v Ďolíčku před fantastickými fanoušky. Celý život jsem zatím zasvětil fotbalu a mám radost, že to minimálně o rok prodloužím v zelenobílém,“ podotkl Jindřišek pro klubový web.



Do konce příštího ročníku by měl v Bohemians setrvat také trenér Klusáček, který v říjnu nahradil odvolaného Martina Haška. Už nyní je jeho angažmá ve Vršovicích delší než to první: na jaře 2014 tým zachránil v nejvyšší soutěži, avšak dál nepokračoval.



„Je pro mě čest být součástí Bohemky. Mám tady skvělé zázemí, nic mi nechybí. Jsem rád, že budeme společně pokračovat, ale nejdůležitější teď je úspěšně dokončit stávající sezonu,“ prohlásil Klusáček.



Momentálně se svým mužstvem usiluje o prostřední skupinu, jež zajišťuje play off o Evropskou ligu. Bohemians jsou dvě kola před koncem základní části na desáté příčce, tři body nad Olomoucí, kterou by za současného stavu čekala nadstavbová bitva o záchranu.