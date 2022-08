První ligová výhra? To, co teď prožívám, je sen, říká brankář Janáček

Dva zápasy v rozmezí tří dnů: ostrý start pro mladého brankáře, který loni nastupoval za druholigové Táborsko a před třemi lety hostoval v pražském Motorletu.

„Byl to náročný zápas, na který jsme měli velmi málo času co se týče přípravy. Výborně jsme však fungovali jako tým, i když jsme věděli, že nás čeká hodně soubojů a že je tu vždy dobrá kulisa,“ začal Janáček.

V debutovém zápase proti Plzni mu radost z remízy a vychytané nuly zkazil ve čtvrté minutě nastavení Mosquera. V Ďolíčku nulu také neudržel, ale zato vychytal tři body.

„První výhra je skvělá, protože málokdo ví, čím jsem si prošel. Před rokem bylo všechno úplně jinak a to, co teď prožívám, je pro mě sen. Jsem za to moc rád,“ líčil brankář.

Sezonu začínal jako dvojka za Davidem Šípošem, který byl u výhry s Pardubicemi i u domácí porážky se Spartou. Před zápasem proti Plzni se ale trenér Jozef Weber rozhodl pro taktickou změnu.

„Před Plzní jsme si řekli, že zariskujeme a zkusíme Janáčka, který má trochu jiný styl chytání než Šípoš. Vzhledem k jeho výkonu s Plzní jsme se rozhodli neměnit a udělali jsme dobře,“ chválil trenér Weber svého svěřence.

Ten se rozhodně v brance nenudil. Sice hosté rychle vedli zásluhou Milana Škody, o čtvrt hodiny později ale mohlo být všechno jinak. Přímý volný kop posadil Kovařík přímo na hlavu Hůlky, který se ocitl sám před brankářem.

Jenže Janáček míč ve skoku reflexivně vyrazil a stadion zahřměl.

„Hodně mi ten zákrok pomohl. Do zápasu jsme dobře vstoupili, postupně jsem si věřil víc a víc. Jakmile nás ve druhém poločase začali tlačit, už jsem byl klidný a říkal si, že to za každou cenu musíme vydržet,“ komentoval gólman.

Po vyrovnání čekaly ochozy na moment, kdy domácí strhnou vítězství na svou stranu. Do vápna totiž lítal jeden centr za druhým, hosté se dopředu skoro nedostávali.

Bohemians tlačili, ale i díky několika dobrým zákrokům Janáčka, který vysoké míče sbíral a proti dlouhým přihrávkám vybíhal, branku nevstřelili.

Martin Janáček při zahájení zimní přípravy Českých Budějovic.

„Víme, že mají výborné hlavičkáře. U vysokých míčů a centrů klukům musím pomoct, protože to je moje práce. Snažím se být co nejvíce aktivní, aby nemuseli hráči řešit složité situace,“ řekl mladý brankář.

A ke konci zápasu se zničehonic mohl radovat. Jeho kolega Branislav Sluka, který dokončil hostování z Žiliny do Budějovic teprve den před zápasem, po slepém odkopu Broukala využil zaváhání Valeše a dopravil míč za jeho záda.

„Vůbec jsem ten gól neviděl. Jediné, co jsem zahlídl byl nákop a vybíhajícího brankáře. Potom celý stadion ztichl a najednou vidím, jak se všichni rozeběhli. Tak jsem si zařval taky, byl jsem šťastný, ale vlastně nevím, co se stalo,“ popisoval Janáček.

I díky šťastnému gólu oslavil se svým spoluhráčem první ligovou výhru. Že se mu premiéra takto vyvede, soudě dle reakcí nečekal.

„Moc děkuju rodině, kamarádům, přítelkyni, že při mě vždy stáli a věřili, že se to jednou otočí, i když tomu moc lidí nevěřilo. Po roce jsem v lize a moc si toho vážím. Doufám, že v ní vydržím co nejdéle a že budeme s týmem úspěšní,“ líčil emotivně.

V sobotu 3. září čeká Budějovice Mladá Boleslav a poté zápas na Slavii. Zda se Janáček v sestavě udrží, záleží jen na něm. Zatím má ale nakročeno slušně.