Karvinští fotbalisté vstupují do boje o záchranu první ligy

„Do Karviné jsem přicházel s tím, abychom nechali Duklu za sebou, což vyšlo,“ zmínil karvinský trenér František Straka poslední tým první ligy, který sestoupil přímo. „Měli jsme ještě šanci se posunout výše, ale to se nepovedlo. Proč? Doplatili jsme na zbytečné chyby.“

Straka o víkendu v posledním kole nadstavby na hřišti Slovácka (0:2) opory šetřil. „Prioritou je baráž,“ potvrdil.

„Ano, sestava o tom jasně svědčila. Šanci jsme dostali my, co jsme pravidelně nehrávali,“ řekl záložník Michal Faško. „Všichni se připravujeme na úterý, na dvojzápas. Teď musíme především zvládnout domácí utkání a zachránit Karvinou.“

Karvinští nemají s podobnými dvojzápasy zkušenosti. „Musíme do nich jít naplno,“ prohlásil karvinský záložník Vojtěch Smrž. „Musíme baráž zvládnout za každou cenu už kvůli našim fanouškům. Pokud na ten první zápas přijdou a podpoří nás, mohli bychom si před odvetou zajistit dostatečný náskok.“

Může být pro Karvinské výhodou, že začnou doma? „Nevím, ale pro mě to lepší je,“ přiznal karvinský záložník Jan Moravec. „Proti Jihlavě jsem hrál často v první i druhé lize. Musíme do toho dát maximum. Ale musíme jít do těch zápasů s pokorou. Zvládnout je. Bude to nesmírně těžké. Vždyť jde o první ligu.“

Baráž bude hodně i o psychice.„Hráči musejí k těm zápasů přistoupit ne na sto, ale na tisíc procent. Budu po nich vyžadovat neskutečnou disciplínu, zodpovědnost, nasazení. Budou se muset vydat ze všech sil,“ upozornil František Straka.

Baráž zná ze svého působení v Německu. „Ze svých zkušeností mohu říct, že jsou to nesmírně vyrovnané zápasy,“ uvedl. „Když s týmem z nižší soutěže hrajete přípravu, můžete jednoznačně vyhrát, ale v baráži... To jsou zápasy na krev. Mají svá specifika. Musíme být připraveni tak, abychom obstáli. Pevně věřím, že se nám to podaří a nastartujeme v Karviné lepší období, abychom se příště do baráže už nedostali.“

Hraje se klasickým pohárovým způsobem – při rovnosti bodů a branek z obou zápasů rozhoduje větší počet gólů nastřílených na hřišti soupeře. Pokud vše bude shodné, odveta se bude prodlužovat, případně budou týmy kopat penalty.