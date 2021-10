Souboj nejlepších střelců se v duelu Ostravy se Slováckem konat nebude

Almási, který se v této končící ligové přestávce dočkal premiéry ve slovenské reprezentaci, nemůže kvůli vyloučení v minulém kole v Liberci (2:0) nastoupit.

Kdo ho nahradí?

„Máme na jeho postu dalšího hráče, který ho dokáže plnohodnotně zastoupit,“ odpověděl ostravský asistent trenéra Jan Baránek. Jméno však neprozradil.

Každopádně v minulých dvou duelech Baník nastupoval se dvěma vysokými hrotovými hráči - Ladislavem Almásim a Jiřím Klímou.

Pokud se trenéři vrátí k jednomu hrotu, měl by jím být Klíma. V případě, že by byli dva, mohl by Klímu doplnit Roman Potočný.

Utkání Baníku a Slovácka bude přímým soubojem o čtvrté místo, o to, který tým se udrží v závěsu za elitní trojicí Plzeň, Sparta a Slavia.

Byť Baník v tomto ročníku první ligy všechna čtyři dosavadní domácí utkání vyhrál, někteří odborníci favorizují Slovácko.

„Na nějaké prognózy se nedíváme. Bude to vyrovnaný souboj,“ namítl Jan Baránek, který oceňuje kvalitu protivníka. „Jsou dlouho spolu, mají kvalitní hráče, jakými jsou například Milan Petržela a vzadu Michal Kadlec. U nich je zkušenost skloubená s dravostí mladíků. K tomu jsou fyzicky dobře připraveni, aby dokázali předvádět svůj herní styl.“

Velkou motivaci uspět budou mít Daniel Holzer a Ondřej Šašinka, kteří před touto sezonou do Slovácka zamířili z Baníku. Holzer na přestup, Šašinka na hostování.

„Asi nějakou motivaci mít budou, ale my to utkání bereme jako každé jiné. Každopádně víme, že máme stejně bodů (22), takže i z toho pohledu to bude důležitý zápas,“ podotkl Jan Baránek. „V nynější přestávce jsme až na Almásiho a Kaloče, který také reprezentoval, měli mužstvo pohromadě. Na zápas jsme se nachystali a věřím, že vše bude fungovat.“