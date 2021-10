Ostravští fotbalisté nabírají síly. Almási odjel reprezentovat

Baník od minulé, zářijové prvoligové přestávky ve čtyřech kolech získal deset bodů.

„Z toho jsme měli tři těžké zápasy venku,“ připomněl ostravský trenér Ondřej Smetana. „Naše výkony v určitých pasážích nebyly optimální, třeba v Teplicích (2:1) a Olomouci (1:1). Ale šli jsme za výsledkem. Olomouc (1:1) byla velmi silný soupeř, stejně jako Bohemians 1905 (4:1). Těch výsledků si vážíme. Víme, kolik nás stály úsilí a práce. Kluci byli odměněni a pokračujeme dál. Nesmíme polevit a musíme dál být důslední.“

Podobně hovoří i útočník Ladislav Almási. „Minulé zápasy jsme zvládli, ale musíme makat dále, abychom zůstali mezi špičkou. Nic jiného nechceme,“ řekl Almási, který pokaždé v minulých čtyřech kolech skóroval. Z pěti góly je nejlepším střelcem mužstva.

5 gólů v dosavadních deseti prvoligových zápasech za Baník Ostrava nastřílel útočník Ladislav Almási.

„Každý nový hráč potřebuje čas, aby si zvykl na spoluhráče, na jaké balony a kam má nabíhat. Trvalo mi to čtyři pět zápasů,“ uvedl Almási. „Jsem rád, že mi to tam padá a budu dřít dál. Pořád je začátek sezony. Nic jsme ještě nevyhráli.“

V příštím kole Baník 16. října od 16.00 hostí Slovácko, které má rovněž 22 bodů. Půjde o přímý souboj o čtvrté místo.

Leč Almási kvůli vyloučení v minulém kole v Liberci (2:0) bude Baníku scházet.

„První žlutou dostal za skluz, kdy dojel protivníka. Stane se,“ připomněl trenér Smetana Almásiho prohřešky. „Druhou uviděl, když roztáhl ruce ve snaze pokrýt si balon a při své výšce trefil protihráče do obličeje. Bude nám chybět, ale kádr máme široký. Budeme si tak muset příště poradit bez něj.“

Ladislav Almási se však nyní může naplno soustředit na slovenskou reprezentaci, do níž ho trenér Štefan Tarkovič pozval po dosavadních výkonech v ostravském Baníku. Čeká ho kvalifikace mistrovství světa v pátek v Kazani s Ruskem a v pondělí v Osijeku s Chorvatskem.

„Moc se těším,“ říkal Almási před odjezdem do Bratislavy. „Je to můj první sraz. Jedu si to užít. Aspoň z hlavy vypustím tu červenou kartu, protože teď to budou zase jiné zápasy. A až se vrátím do Ostravy, budu mít možnost více trénovat, když nemohu v dalším utkání nastoupit.“