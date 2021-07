Kouč Smetana: Jestli chceme být úspěšní a bodovat, musíme dávat góly

„Propadli jsme ve středu, soupeř se dostal do zóny mezi stoperem a obráncem. Ten náběh jsme nezachytili,“ mrzelo ostravského trenéra Ondřeje Smetanu. „V 88. minutě musíme takovouhle situaci uhlídat, musíme být v bloku. Takový souboj musíme uhrát, uskákat, ani k tomu soupeře nepustit. Tahle prohra hodně mrzí, štve to. Měli jsme odjet minimálně s bodem, který by byl z Jablonce cenný.“

Baník byl ke gólu nejblíže po hodině hry. Balon za brankovou čáru dopravil Ladislav Almási. Hráči už se radovali, jenže zaúřadoval VAR a sudí Pechanec dodatečně odpískal ofsajd. „Do zápasu jsme vstoupili aktivně, ale postupem první půle byl Jablonec lepší. Měl plno rohů, dostal nás pod tlak. Na to jsme reagovali o poločase a náš výkon se zlepšil,“ konstatoval Smetana.



„Byli jsme víc kompaktní, hra se vyrovnala. Dostávali jsme se do šancí. Jenže jestli chceme být úspěšní a bodovat, musíme dávat góly. Neproměněná šance je stejná chyba, jako když gól dostanete.“



Smetana postavil do základu jak Lukáše Budínského, tak Davida Lischku, tedy letní posily. „Lukáš se k nám připojil později, neabsolvoval ani větší část přípravných zápasů. Bylo to pro něj těžké, protože nám na poslední chvíli vypadly dva pilíře ze středu hřiště. Ale zvládl to, a David Lischka taky,“ hodnotil kouč a dodal: „David si odehrál na stoperu své. Na inkasovaném gólu se podílí celá defenziva. Jablonec měl na můj vkus spoustu situací, kdy obrana mohla reagovat lépe. Nebylo to bez chyby, ale David podal výkon, na kterém může stavět a může se posouvat dále.“