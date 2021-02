Baník vyhodil trenéra Kozla. Tým je v útlumu, vysvětluje klub

Baník Ostrava novinku oznámil na svých webových stránkách, spolu s Kozlem odchází i jeho asistent Ivan Kopecký. Tým povede kouč rezervy Ondřej Smetana, jemuž budou pomáhat Václav Daněk, Ivo Staš a Jan Baránek mladší. Trenér brankářů Vít Baránek zůstává.

„Domníváme se, že jsme trenérskému týmu vytvořili dostatečný dlouhý prostor pro koncepční práci. Nelze ale než si nepřiznat, že výkony a hra týmu měly sestupnou tendenci, místo aby to bylo naopak,“ uvedl sportovní ředitel Alois Grussmann.

„Věřili jsme, že po vítězné sérii v prosinci tým nabral sebevědomí, konečně se nastartuje a půjdeme postupně nahoru i herně, ale po zimní pauze znovu nastal celkový pokles. Je evidentní, že tým je v útlumu a my mu potřebujeme dát nějaký stimul, což je hlavní příčina této změny,“ řekl.



Kozel odnesl bídné výkony Baníku, po zimní přestávce se týmu nedařilo. Z devíti zápasů vyhrál pouze dva, atmosféře nepomohly ani spekulace o snaze získat Pavla Vrbu, jenž zamířil do Sparty a přiznal, že před podpisem smlouvy dostal nabídku z jiného klubu.



Jsou to necelé tři týdny, co majitel Václav Brabec skrze oficiální klubové kanály dementoval informace o setkání s Vrbou a slíbil kouči Kozlovi čas. Po špatných zápasech, porážce s nováčkem z Pardubic 2:3 a sobotní remíze s Teplicemi však trenérův čas vypršel.

Kozel převzal Baník v lednu minulého roku po Bohumilu Páníkovi na sedmé příčce v tabulce a do konce základní části s týmem poskočil o místo výš, do elitní nadstavbové skupiny, kde už však pozici nezlepšil.

V aktuálním ročníku měl s ostravským celkem zabojovat o poháry, místo toho se souží uprostřed tabulky.

„Byl bych nerad, aby to vyznělo, že za vše mohou trenéři. Tak to není. Luboš Kozel se svým týmem tady odvedl dobrou práci, výkon na trávníku nakonec vždy odvádí konkrétní hráči. My si ve zbytku sezony musíme vypracovat důkladnou analýzu celého hráčského kádru, a to nejen ve smyslu sportovní složky výkonu, ale i nastavení hráčů ve vztahu k Baníku,“ podotkl Grussmann.



Na otázku, zda současný provizorní trenérský tým vydrží do konce ročníku, odpověděl: „To ještě uvidíme, vše budeme průběžně řešit.“