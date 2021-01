Tři zimní posily pro Opavu. Na hostování přišli Kulhánek, Nešický a Březina

Slezané o tom informovali na svých internetových stránkách.

Kulhánek zamířil do Opavy na půlroční hostování z pražské Sparty. Čtyřiadvacetiletý záložník strávil podzim v Mladé Boleslavi, za kterou ale zasáhl jen do šesti ligových zápasů. Nejvyšší soutěž hrával v Českých Budějovicích a Liberci.

„Láká mě spolupráce s trenérem Radkem Kováčem. Bavili jsme se o tom, co si ode mě představuje. Chci pomoci Opavě, abychom tady zachránili ligu. Doufám, že se nám povede. A co bude za půl roku, to se uvidí,“ konstatoval Kulhánek.

Nešický bude v Opavě na jaře hostovat z Liberce. Osmadvacetiletý záložník na severu Čech patřil na podzim mezi náhradníky a zasáhl jen do pěti ligových utkání. Celkem má v nejvyšší soutěži na kontě 26 startů a jeden gól.



„V Liberci jsem nehrál, takže se těším, že bych mohl hrát častěji. Věřím, že Opavě pomůžu k záchraně v lize,“ uvedl Nešický. „Vždy když jsem tady v Opavě nastupoval, hrálo se mi zde dobře, protože tady vždy byla výborná atmosféra. Místní fanoušci jsou skvělí a je velká škoda, že teď nemohou být na stadionu,“ připomněl opatření proti koronaviru.

Březina bude v Opavě hostovat z Viktorie Žižkov a součástí dohody je i následná opce. Třiadvacetiletý obránce je odchovanec pražské Sparty, českou ligu ale dosud nehrál. Mimo jiné působil na Slovensku v Senici.

„Upeklo se to v podstatě za dva dny a na můj svátek 30. prosince se to potvrdilo. Chci Opavě pomoci dostat se ze sestupových příček. I pro mě to bude určitě cenná zkušenost a pro mě i další krok dopředu,“ uvedl Březina.

„Známe ho ze Sparty. Je to typický lídr, který nesnáší porážky. My potřebujeme vyhrávat za každou cenu a takového rafana do týmu. Hodných hráčů máme moc, v Davidovi vidíme kvalitu a velké posílení defenzivy,“ dodal opavský záložník a zároveň nově sportovní manažer Pavel Zavadil.