Opava v karanténě, duely se Spartou a na Bohemians se odkládají. Co Slavia?

Sparťanští fotbalisté by za normálních okolností v pátek vyrazili na dlouhou cestu do Opavy. Ale nikam nemusí, domácí klub sužovaný koronavirovou nákazou je z rozhodnutí hygienické stanice od čtvrtka v karanténě.

Ligová fotbalová asociace (LFA) tak musela odložit zbývající opavská utkání v podzimní části, vedle duelu se Spartou ještě středeční souboj na Bohemians.

Fortuna liga Odložené duely kvůli koronaviru Už dohrány: Slovácko - Příbram 5:1, České Budějovice - Bohemians 2:1, Jablonec - Bohemians 2:1. Odloženy na neurčito: Ostrava - Liberec, Ostrava - Slovácko, Zlín - Slavia, Opava - Sparta, Bohemians - Opava Nejistota dohrání do konce podzimu: Slavia - Bohemians, Plzeň - Slavia.

Opavští podle trenéra Radoslava Kováče měli při středečním utkání v Liberci kvůli covidu-19 mimo hru až 14 hráčů. Přesto na severu Čech mohli či spíš museli nastoupit a v oslabené sestavě prohráli 0:2. První oznámení z hygieny, která je poslala do karantény, obdrželi sice půl hodiny před výkopem v Liberci, ale z procedurálních důvodů se už zápas odložit nestihl. Správné náležitosti měla žádost až ve čtvrtek.

Z izolace by se naopak mohli dostat slávisté, kteří neodehráli středeční zápas 12. kola ve Zlíně. Na sobotu mají nařízené testy a podle jejich výsledku příslušná hygienická stanice v Praze rozhodne, jestli tým do vršovického derby, které se má hrát v neděli, pustí.

Kvůli karanténním opatřením v klubech musela Ligová fotbalová asociace odložit osm zápasů včetně posledního případu v Opavě. Tři z nich se uskutečnily v nejbližším možném termínu, dalších pět se bude dohrávat na jaře.

Druhá část ročníku startuje po třítýdenní zimní přestávce už 16. ledna. Do konce května se musí odehrát dvacet kompletních kol, což dělá 180 utkání.

K tomu zbývá dvaadvacet utkání českého poháru. Z podzimu se přesunulo sedm odložených zápasů 3. kola a všech osm osmifinálových duelů.

Mol Cup Odloženo bylo sedm zápasů 3. kola, která se nestihla odehrát do říjnových opatření státních orgánů. Na jaro se tak posunuly zápasy: Slavia - Dukla Praha, Přepeře - Plzeň, Žižkov - Liberec, Líšeň - Jablonec, Domažlice - Olomouc, Třinec - Ostrava, Karlovy Vary - Opava. Nové termíny pro odložená utkání 3. kola jsou 27. ledna, 3. a 10. února. Slavia nastoupí proti Dukle už 20. ledna. Do osmifinále už stihli postoupit obhájci ze Sparty, dále Bohemians 1905, Vlašim, Teplice, Slovácko, Brno, České Budějovice, Mladá Boleslav a Hradec Králové. Po dohrání zápasů 3. kola se musí uprostřed týdnů najít termíny na osmifinále, čtvrtfinále, semifinále a finále.



Proto každý další přesun z podzimu termínovou listinu výrazně komplikuje, zvlášť u Slavie, kterou čeká vyřazovací fáze Evropské ligy.

Než slávisté nastoupí 18. února k úvodnímu zápasu play off Evropské ligy proti Leicesteru, odehrají minimálně pět ligových zápasů a jeden domácího poháru.

Dohrávku 3. kola Mol Cupu proti pražské Dukle mají naplánovanou na 20. ledna, před tím vstoupí do jara ligovým duelem proti Olomouci. Po zápase s Duklou za další tři dny následuje liga v Karviné a pak by mělo dojít na dohrávku ve Zlíně.

Pokud slávisty hygiena v sobotu neuschopní a budou se muset odložit i její zbývají podzimní duely na Bohemians a v Plzni, teoreticky by do úvodního utkání proti Leicesteru během měsíce nastoupila k osmi soutěžním zápasům. Od poloviny ledna do poloviny února by hrála pořád dvakrát týdně...

Odklad na pozdější dobu lze těžko naplánovat. Když Slavia bude v Evropě postupovat například až do čtvrtfinále jako na jaře 2019, dostala by se do takřka neřešitelné termínové kolize.